Губернатор Игорь Руденя наградил сотрудников органов внутренних дел Тверской области за вклад в обеспечение правопорядка

10 ноября в Управлении МВД РФ по Тверской области прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню сотрудника органов внутренних дел. Губернатор Игорь Руденя поздравил правоохранителей и ветеранов с профессиональным праздником и вручил награды за добросовестную службу, особый вклад в обеспечение правопорядка на территории Верхневолжья. В мероприятии приняли участие депутат Государственной Думы РФ Сергей Веремеенко, председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев, главный федеральный инспектор по Тверской области Игорь Жуков.

«Мы чествуем тех, кто надежно стоит на страже законности и правопорядка в нашей стране, невзирая на риск, защищает жизнь и безопасность граждан, – сказал Игорь Руденя. – Адресуем самые теплые слова ветеранам правоохранительных органов. Это люди, которые своим отношением к службе, порядочностью и непримиримостью к нарушениям закона задали высокий стандарт профессионализма. Сегодня заложенные ветеранами традиции честного и самоотверженного служения своему народу и Родине являются прочным фундаментом эффективной и слаженной работы сотрудников органов внутренних дел».

«Благодарю всех, кто несет службу в Тверской области, за преданность профессии и самоотверженный труд, – обратился к коллегам Петр Пырх. – Вы день и ночь защищаете мирную жизнь, оберегаете законные права граждан. Сегодня в Управлении МВД России по Тверской области работают тысячи высококвалифицированных специалистов. Благодаря этим людям раскрываются преступления, обеспечивается защита жителей региона».

Памятного знака Губернатора «За доблестную службу в Тверской области» удостоена подполковник полиции Анна Рындина – заместитель начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД РФ по Тверской области - начальник отделения по делам несовершеннолетних.

Благодарности Губернатора вручены майору юстиции Ирине Зайцевой, майору полиции Василию Клунко, старшему лейтенанту полиции Василию Коркину, майору полиции Андрею Леонову.

За образцовое исполнение служебных обязанностей и достигнутые успехи в службе сотрудникам ОВД также переданы нагрудные знаки «Почетный сотрудник МВД», медали «За безупречную службу в Министерстве внутренних дел Российской Федерации», наградное оружие, почетные грамоты МВД РФ.

По итогам 9 месяцев 2021 года в Тверской области снизился уровень преступности. Совместно с областным Правительством решаются задачи, поставленные Президентом Владимиром Путиным в национальном проекте «Безопасные качественные дороги», в том числе по снижению числа дорожно-транспортных происшествий. Эффективно ведется работа по таким важным направлениям, как пресечение преступлений в сфере экономики, миграционная безопасность.

Улучшается материально-техническая база органов внутренних дел. Сегодня Губернатор Игорь Руденя передал подразделениям полиции региона 68 автомобилей, а всего с 2017 года для подразделений УМВД России по Тверской области приобретено около 300 единиц транспорта, оснащенного современным оборудованием для оперативно-служебной деятельности.

Пресс-служба Правительства Тверской области