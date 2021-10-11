68 новых служебных автомобилей переданы подразделениям полиции Тверской области

10 ноября, в День сотрудника органов внутренних дел России, Губернатор Игорь Руденя вручил представителям подразделений полиции Тверской области ключи от 68 новых служебных машин. Кроме патрульных автомобилей сотрудникам правоохранительных органов Верхневолжья передано современное оборудование для оперативно-служебной деятельности – квадрокоптеры, тепловизоры и фотоловушки.

«Это наш небольшой вклад в обеспечение правопорядка на территории Тверской области. Президент России Владимир Путин недавно отметил, что наши органы внутренних дел всегда стоят на страже правопорядка, вежливо и уважительно относятся к нашим гражданам. Хотел бы поздравить вас с профессиональным праздником! Самое главное, чтобы по окончании службы вас дома всегда ждала семья», – сказал Игорь Руденя.

«В Тверской области уделяется особое внимание оснащению органов внутренних дел новыми автомобилями и оборудованием. Это стало доброй традицией для нашего региона. Данный транспорт оснащен всем необходимым для выполнения задач, сохранения жизней и здоровья наших граждан», – отметил начальник Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской области Петр Пырх.

Новый спецтранспорт пополнил автопарк Управления ГИБДД УМВД России по Тверской области, Управления уголовного розыска по Тверской области, Центра кинологической службы по Тверской области, отдельного батальона охраны и конвоирования по Тверской области. Кроме того, автомобили переданы межмуниципальным отделам «Бежецкий», «Вышневолоцкий», «Западнодвинский», Кимрский», «Краснохолмский», «Нелидовский», «Осташковский», «Ржевский», «Торжокский», «Удомельский», а также отделам Бологовского, Конаковского, Лихославльского, Калининского районов, ЗАТО Озерный, ЗАТО Солнечный.

«В нашей работе автомобили очень важны – нам приходится выезжать в любую точку своего участка, быстро реагировать на вызовы. В машине важна проходимость, потому что мы выезжаем и в районы, где не всегда ровные дороги», – отметил старший участковый города Ржева Александр Лебедев.

Оснащение автомобилями органов внутренних дел в районах области позволит повысить эффективность работы участковых уполномоченных полиции и оперуполномоченных полиции по выявлению, пресечению, расследованию и раскрытию правонарушений, обеспечению общественной безопасности жителей региона.

«Благодаря постоянной заботе о нашей службе в этом году мы на 100% обновили весь автопарк. Получение нового автомобиля станет большим подспорьем для улучшения нашей работы – мы сможем более оперативно реагировать на сообщения о преступлениях и другие вызовы», – рассказал временно исполняющий обязанности начальника Центра кинологической службы по Тверской области, полковник полиции Михаил Титов.

С 2017 года Правительством Тверской области приобретено почти 300 автомобилей для дорожно-патрульных и дежурных служб, участковых уполномоченных полиции и следственных подразделений Верхневолжья.

Пресс-служба Правительства Тверской области