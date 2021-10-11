В Тверской области пройдут традиционные Фаддеевские образовательные чтения

10-12 ноября в Тверской области пройдет региональный этап IХ Фаддеевских образовательных чтений. В этом году мероприятие приурочено к 350-летию со дня рождения Петра I. Губернатор Тверской области Игорь Руденя направил приветствие организаторам и участникам мероприятия.

«В рамках Фаддеевских образовательных чтений поднимаются вопросы воспитания и просвещения молодежи с опорой на нравственные и семейные ценности нашего народа, традиции беззаветного служения Родине. Мероприятие позволяет участникам обменяться педагогическим опытом, найти новые формы взаимодействия образовательных, религиозных и общественных организаций в таких важных направлениях, как формирование у детей и подростков бережного отношения к своим корням, гордости историческим, культурным и духовным наследием Верхневолжья и всей России», – отметил Игорь Руденя.

Проведение чтений направлено на укрепление взаимодействия светской и церковной образовательных систем по духовно-нравственному воспитанию и образованию жителей Тверской области, решению актуальных вопросов современного общества.

Пленарное заседание чтений начнется в 11.00 в ДК «Химволокно». Для жителей Верхневолжья также будет доступна видеотрансляция на региональной платформе Телемост 2.0 по ссылке: https://vks.tvobr.ru/?invite=101121.

В рамках заседания состоятся выступления известных российских докторов наук, историков. В частности, свои доклады представят доктор исторических наук, профессор факультета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова Сергей Переверзенцев, кандидат богословия, кандидат исторических наук, преподаватель Истории Русской Православной Церкви Санкт-Петербургской духовной академии Протоиерей Константин Костромин, доктор педагогических наук, профессор Игорь Лельчицкий и кандидат педагогических наук, доцент, заместитель директора ИПОСТ по цифровому развитию образовательного процесса Ален Сильченко.

Для гостей чтений будет работать ряд секций – практический семинар «Приходское попечение о детях и взрослых», практико-ориентированный семинар «Духовно-нравственное воспитание в образовательном пространстве».

В 14.00 в здании Тверского епархиального управления состоится круглый стол «Миссия в секулярном мире», а в 16.00 в Тверском казачьем технологическом институте (филиал) МГУТУ им. К.Г. Разумовского пройдет круглый стол «Русское Православие и Отечество – столпы казачьих устоев».

11 ноября в Тверском епархиальном управлении откроется секция отдела по церковному искусству, архитектуре и реставрации. Будут представлены доклады на темы – «Догматическое обоснование канонической иконописи», «Типология древних храмов, архитектурные формы и система росписи», «Роспись современных храмов; подготовка стен к росписи; основные проблемы и их решение», «Реставрация древних храмов» и другие.

Секции «К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность» пройдут сразу в нескольких местах – в военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, в авиагородке поселка Мигалово, в военной части 53956 Твери, а также в военной части 14245 ЗАТО Озерный.

12 ноября в Епархиальном управлении Тверской епархии будут подведены итоги трех дней IХ Фаддеевских образовательных чтений.

Пресс-служба Правительства Тверской области