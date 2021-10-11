В Правительстве Тверской области обсудили дополнительные меры по повышению объемов вакцинации в регионе

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Увеличение объемов вакцинации, текущая эпидемиологическая ситуация и другие вопросы безопасности граждан в условиях распространения covid-19 обсуждались на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, которое 9 ноября провел Губернатор Игорь Руденя.
За последние сутки прививку сделали 4 010 жителей Верхневолжья, всего с начала кампании вакцинировались 495 544 человека. Темпы прививочной кампании необходимо наращивать, чтобы снизить риски тяжелого течения коронавируса у жителей области.
В настоящее время в тверском регионе вырабатываются дополнительные меры по стимулированию граждан сделать прививку против коронавирусной инфекции.
Сейчас жители области могут вакцинироваться в 57 пунктах. Записаться на прививку можно пятью способами:
– через МФЦ;
– на портале «Госуслуги»;
– по телефону 122;
– на сайте электронной регистратуры medregtver.ru;
– по телефонам прививочных пунктов, которые размещены на сайте https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351.
Без предварительной записи сделать прививку в Твери можно в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» в фитнес-клубе «Атлетик Джим».
Пресс-служба Правительства Тверской области