Юные дарования Верхневолжья могут принять участие в конкурсе и викторине о музыкальной истории Твери

Благотворительный фонд Оксаны Федоровой запустил онлайн-конкурс для юных музыкантов в рамках культурно-просветительского проекта «Моя Россия: музыкальное путешествие». Участие в нем могут принять учащиеся музыкальных школ и колледжей Верхневолжья в возрасте от 7 до 18 лет. Заявки принимаются до 25 ноября на официальном сайте проекта https://музыкальноепутешествие.рф/.

Для участия необходимо оправить видеозапись исполнения музыкальных произведений композиторов, которым посвящены телепрограммы «Моя Россия: музыкальное путешествие»: П. И. Чайковского, М. П. Мусоргского, Н. А. Римского-Корсакова, А.Н. Скрябина. С. С. Прокофьева, С. В. Рахманинова и Г. В. Свиридова. Участники могут выбрать для исполнения любое произведение указанных авторов. Важное условие – записи участников должны быть сделаны не ранее 1 сентября 2021 года, выложены в свободном доступе на видео-платформах или социальных сетях с указанием имени исполнителя и названием произведения.

Победители конкурса будут объявлены 1 декабря. Определять лучших будет оргкомитет конкурса, председателем которого выступит основатель фонда Оксана Федорова.

Кроме того на официальном сайте конкурса все желающие могут пройти онлайн-викторину на знание музыкальной истории четырех городов проекта – Москвы, Пскова, Твери и Курска.

Пресс-служба Правительства Тверской области