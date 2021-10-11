В районы Тверской области поступят свыше 3400 контейнеров для раздельного сбора ТКО

В Тверской области закупят 3453 контейнера для раздельного сбора твёрдых коммунальных отходов. Работа по формированию в Верхневолжье комплексной системы обращения с ТКО ведется в рамках национального проекта «Экология». Тема обсуждалась на заседании регионального Правительства, которое 9 ноября провёл Губернатор Игорь Руденя.

Сейчас в Верхневолжье активно идет работа по созданию новых и переоборудованию действующих контейнерных площадок для организации раздельного сбора отходов.

В 2021 году уже закуплено и направлено в муниципальные образования 3,5 тыс. новых контейнеров - для сбора мусора, который не подлежит переработке. Закупаемые 3453 контейнера будут предназначены для перерабатываемых отходов – бумаги, пластика, стекла и т.д. Это позволит активней внедрять раздельный сбор мусора на местах. Контейнеры будут установлены в Твери, Калининском, Конаковском, Кимрском, Калязинском, Рамешковском, Старицком, Ржевском, Зубцовском, Бологовском, Кувшиновском, Торжокском районах, Вышневолоцком, Кашинском, Нелидовском, Удомельском и Осташковском городских округах, Лихославльском и Оленинском муниципальных округах.

В тверском регионе укрепляется законодательная база в сфере обращения с ТКО. По инициативе Губернатора Игоря Рудени в Тверской области принят закон, запрещающий ввоз мусора на территорию Верхневолжья.

Особый акцент в документе сделан на утилизации строительных отходов. Транспорт, который перевозит строительный мусор на территории региона, должен быть оборудован системой ГЛОНАСС. А все контракты на строительство должны сопровождаться договорами на вывоз и утилизацию строительных отходов. Контролировать соблюдение установленных правил будет информационная система «Кадастр отходов».

Также по инициативе Губернатора максимальный штраф за нарушение вышеперечисленных требований установлен в размере 1 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области