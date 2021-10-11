На заседании Правительства Тверской области обсудили поддержку сельхозпроизводителей региона

Оказание аграриям Тверской области поддержки на развитие молочного животноводства, кролиководства, производство и реализацию зерновых и зернобобовых культур обсуждалось на заседании регионального Правительства, которое 9 ноября провёл Губернатор Игорь Руденя.

О значимости поддержки по данным направлениям работники сельского хозяйства говорили главе региона во время встреч на местах.

«Прежде всего, это выполнение наших обязательств, данных при посещении муниципальных образований, - отметил Игорь Руденя, комментируя вопрос представителям СМИ - Это поддержка предпринимателей, фермеров, которые работают на территории тверского региона».

Хозяйствам, занимающимся выращиванием пшеницы, ржи, ячменя предусмотрена поддержка из расчета 185 рублей за одну тонну произведенных и реализованных зерновых культур. Потенциальными получателями субсидии могут стать 15 предприятий из Бежецкого, Калязинского, Конаковского, Старицкого, Ржевского районов, Кашинского городского округа, Краснохолмского и Лихославльского муниципальных округов. По прогнозу они реализуют 47,7 тыс. тонн зерновых культур.

Господдержка предусмотрена и на увеличение производства и реализации зерновых и зернобобовых. Ставка субсидии по данному направлению составляет 500 рублей на одну тонну произведенных культур. Потенциальные получатели поддержки – 19 хозяйств из 12 муниципалитетов Тверской области.

Также в Верхневолжье стимулируют увеличение посевной площади и объёмов производства озимого зерна. Поддержку планируется предоставить 15 предприятиям отрасли из 9 муниципальных образований. За последние четыре года объём производства зерна озимых зерновых культур вырос в тверском регионе почти в два раза – с 13 тыс. тонн в 2018 году до 25,5 тыс. тонн в 2021-м. Плановый показатель на 2022 год – 38,4 тыс. тонн.

Еще одно значимое направление развития сельского хозяйства Верхневолжья – молочное скотоводство. Хозяйствам региона предоставляются субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением технологического оборудования. Получатели субсидии - 25 предприятий, расположенные в 13 муниципалитетах, в том числе в Лесном, Весьегонском и Западнодвинском, Оленинском муниципальных округах, Спировском районе и других.

Кроме того, в Тверской области выделяют средства на возмещение части затрат за произведенное и реализованное мясо кроликов. Ставка субсидии составляет 7,5 рублей за 1 кг произведенной и реализованной продукции. Оказание господдержки по данному направлению позволяет обеспечить финансовую устойчивость предприятий, увеличить объем производства и реализации крольчатины.

Пресс-служба Правительства Тверской области