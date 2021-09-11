Исполнение областного бюджета за 9 месяцев этого года рассмотрено на заседании Правительства Тверской области

Исполнение регионального бюджета за 9 месяцев 2021 года рассмотрено 9 ноября на заседании Правительства Тверской области, которое провел Губернатор Игорь Руденя. В регионе последовательно решаются задачи по увеличению доходов областного бюджета, зафиксирован рост поступлений по основным видам налогов.

«Видим прирост доходов, хорошие показатели по предприятиям. Видим, как у нас подросла стройка по зарплатам – сегодня мы являемся по этому уровню третьими в ЦФО. У нас очень хороший потенциал по росту реального сектора экономики и в заработных платах, и в налогах. При этом мы сохраняем уровень финансирования всего социального сектора, поддержки старшего поколения, медицины», - отметил Игорь Руденя, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства.

Рост налоговых и неналоговых поступлений в областной бюджет за 9 месяцев 2021-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил более 5 млрд рублей. Доходная часть областного бюджета - 59,5 млрд рублей – это на 12% выше показателя за аналогичный период 2020 года. Расходы исполнены в объёме 55,7 млрд рублей.

Бюджетные средства направляются в первую очередь на решение ключевых вопросов в сфере социальной защиты и демографии, здравоохранения, образования, ЖКХ, дорожного строительства, сельского и лесного хозяйств, туризма, занятости населения, а также на поддержку предпринимательства.

Так, за этот период введены в эксплуатацию три детских сада в Торопце, селе Бурашево Калининского района, в Твери на улице Планерная, открыты Дворец бракосочетания в областной столице, шесть новых филиалов МФЦ, центр стрелковых видов спорта «Березино». Начал работу Центр амбулаторной онкологической помощи в клинике им. В.П. Аваева, введён в строй путепровод через Октябрьскую железную дорогу в Вышнем Волочке.

В сфере культуры капитально отремонтирован Бежецкий краеведческий музей, открыто три модельных библиотеки и 2 виртуальных концертных зала.

С начала года за счет областного бюджета приобретено пять автомобилей скорой медицинской помощи, 24 единицы лесопожарной, лесохозяйственной техники, 16 комплектов оборудования для плоскостных спортивных сооружений.

За 9 месяцев благоустроено более 70 общественных пространств и дворовых территорий во всех муниципалитетах региона, завершены работы по газификации на 4 объектах общей протяжённостью 37 км, модернизирована котельная в посёлке Сандово.

Одно из ключевых направлений расходования бюджетных средств – поддержка материнства и детства. В частности, за 9 месяцев приобретено 10 тыс. подарочных наборов для новорождённых, 48 автомобилей для многодетных семей, 178 молодых семей Верхневолжья получили сертификаты на улучшение жилищных условий.

В части поддержки бизнеса субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлено 79 поручительств, выдано 225 займов. Промышленным предприятиям предоставлено 11 займов по программе «Оборотный капитал». Это позволило предприятиям продолжить работу и не допустить сокращения численности сотрудников в сложных условиях пандемии. Господдержка также была оказана 27 предприятиям хлебопекарной отрасли.

Пресс-служба Правительства Тверской области