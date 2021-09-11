Тверская область реализует проект по модернизации региональной службы занятости и активизирует профориентационную работу среди молодежи

Cитуация на рынке труда Тверской области по итогам девяти месяцев 2021 года рассмотрена на заседании регионального Правительства, которое 9 ноября провел Губернатор Игорь Руденя. Регион преодолел непростую ситуацию в экономике в период пандемии коронавируса и восстановил показатели 2019 года в сфере занятости населения.

«Президент Владимир Путин поставил задачу по максимально полному восстановлению рынка труда в стране до конца текущего года. Это стратегическая задача, направленная на то, чтобы наверстать доходы населения, сформировать устойчивый экономический рост. Работу по развитию рынка труда региона сосредотачиваем на создании новых и развитии имеющихся рабочих мест во внебюджетной сфере», – сказал Игорь Руденя.

В Тверской области по итогам девяти месяцев 2021 года удалось значительно снизить уровень регистрируемой безработицы по сравнению с декабрем 2020-го. Так, по данным на октябрь, число людей, ищущих работу, составило 4,3 тысячи человек. С начала года снизился и уровень регистрируемой безработицы – до 0,6%.

Губернатор подчеркнул – необходимо синхронизировать дальнейшую работу по насыщению рынка труда с системной подготовкой молодых кадров.

«Важно, чтобы было понимание – какие профессии и в каком объеме следует готовить в ближайшие годы. Мы видим, что в первую очередь это рабочие и инженерные кадры, а также специалисты для здравоохранения и образования», – отметил глава региона.

Сейчас в Тверской области по ряду направлений спрос на рынке труда превышает предложения. Новые места освобождаются благодаря региональной миграционной политике, приоритетному трудоустройству коренного населения. В топ-10 профессий по количеству вакансий входят рабочие, персонал для отраслей АПК, обрабатывающих производств, IT, медики и другие специалисты.

Ключевой задачей в занятости Игорь Руденя назвал взаимодействие между работодателями и работниками в вопросах трудоустройства и кадрового насыщения предприятий, реализацию потенциала молодых специалистов. На это нацелена в том числе, система среднего профобразования в Верхневолжье. Она включает 10 производственно-образовательных кластеров, которые объединяют колледжи и предприятия.

Отдельно Губернатор поставил задачи по развитию ранней профориентации детей и подростков. Глава региона поручил реализовать проект по шефству предприятий над школами с учетом успешной практики профориентационных экскурсий для ребят на региональные производства.

Кроме того, по поручению Губернатора в центрах занятости на системной основе будут оказываться профориентационные услуги: школьники смогут получать там информацию обо всех учебных заведениях области и предлагаемых ими специальностях.

С 2021 года служба занятости переходят на новый формат работы. По национальному проекту «Демография» идет модернизация центров помощи в трудоустройстве. Под брендом «Работа России» создаются площадки, нацеленные на решение проблем с учетом бизнес-ситуации или индивидуальных жизненных обстоятельств людей. Уже переформатирован центр занятости в Твери.

В обновленных центрах ряд услуг можно будет получить дистанционно: это подача заявлений и перерегистрация, онлайн-консультации, дистанционное собеседование с работодателем и другие. Предусмотрена автоматизация таких процессов, как модерация резюме, формирование личного дела, расчет пособия и прочие.

Предполагается, что к 2023 году практически все услуги сферы занятости будут оказываться на платформе «Работа России».

Пресс-служба Правительства Тверской области