Жителям Тверской области предлагают ответить на 25 вопросов Экодиктанта

С 14 по 21 ноября на портале экодиктант.рус и офлайн-площадках в России и за рубежом пройдет Экодиктант. Тверская область уже второй раз принимает участие в проекте. Событие приурочено к Всемирному дню вторичной переработки, который проводится в ряде стран ежегодно 15 ноября и нацелен на привлечение внимания общественности к теме экономного использования ресурсов.

В Тверской области, обладающей значительным рекреационным потенциалом, уделяется большое внимание сохранению природных богатств, воспитанию бережного отношения к окружающей среде. Так, сейчас в Тверской области активно идет работа по созданию новых и переоборудованию действующих контейнерных площадок для организации раздельного сбора отходов.

В регионе укрепляется законодательная база в сфере обращения с ТКО. По инициативе Губернатора Игоря Рудени в Тверской области принят закон, запрещающий ввоз мусора на территорию Верхневолжья.

Экодиктант станет важным просветительским мероприятиям в этой комплексной работе: он позволит не только проверить свою экологическую грамотность, но и повысить общий уровень экокультуры.

В Верхневолжье диктант пройдет на базе организаций, предприятий, образовательных учреждений региона, где будут организованы офлайн-площадки. Центральной станет областная универсальная научная библиотека им. А.М. Горького. Желающих поучаствовать в интеллектуальных состязаниях приглашают 14 ноября в 12:00 в центральный зал библиотеки. Здесь же партнеры Экодиктанта, Тверской завод вторичных полимеров и ООО «ТСАХ», расскажут о внедрении системы раздельного сбора мусора.

В этом году организаторы Экодиктанта разработали четыре экологических образовательных направления: для детей, подростков, взрослых и тех, чья профессия связана с экологией. Экодиктант включает 25 вопросов, на ответы дается 45 минут. Вопросы сформированы с учетом исследования ВЦИОМ. Так, самыми актуальными экологическими проблемами россияне назвали загрязнение водоемов мусором, промышленными и канализационными стоками, незаконную вырубку лесов, несанкционированные свалки, загрязнение воздуха и лесные пожары.

На портале экодиктант.рус можно поучаствовать в мероприятии в онлайн-формате. Здесь будут размещены подробные видеоинструкции, а также полезные и познавательные материалы по вопросам раздельного сбора и переработки отходов, охраны водных ресурсов и атмосферы, пожарной безопасности в лесах, защиты исчезающих видов животных и растений.

Результаты будут опубликованы на портале экодиктант.рус. Подробности об участии в Экодиктанте можно уточнить в региональном оргкомите по тел. (4822)73-31-70, электронной почте: tintaNN@tverreg.ru.

Пресс-служба Правительства Тверской области