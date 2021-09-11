В Ржевском районе Тверской области поисковики обнаружили самолет времен Великой Отечественной войны и восстановили имена членов экипажа

В Ржевском районе вблизи деревни Мончалово поисковый отряд «Память 29-й Армии» ведет работы по поднятию самолета времен Великой Отечественной войны. 8 сентября 1942 года здесь упал Пе-2 – советский пикирующий бомбардировщик. В ходе раскопок обнаружены останки двух членов экипажа.

Установлен номер двигателя, по которому удалось узнать личности бойцов. Погибшие – Василий Андреевич Андреев, 1910 года рождения, старший лейтенант, командир звена и Николай Дмитриевич Ковеня, 1921 года рождения, младший лейтенант, штурман звена. Третий член экипажа, стрелок-радист Леонид Иванович Морозов, предположительно смог покинуть самолет до момента крушения и, вероятно, попал в плен. Имеются данные, что в 1965 году он был награжден Орденом славы 3 степени, а в 1985 году – Орденом Великой Отечественной войны 3 степени.

Далее в рамках архивной работы будут разыскиваться родственники бойцов, чьи останки обнаружены в Ржевском районе.

Предполагается, что рядом с местом падения воздушного судна может находиться еще один самолет, который, по рассказам старожилов, упал здесь в феврале 1942 года.

Поисковая работа в Тверской области ведётся с 1988 года. За это время земле были преданы более 70 тысяч останков погибших защитников Отечества, установлено свыше 5100 имен без вести пропавших воинов.

«Эта работа помогает сохранить память о подвиге героев и открыть новые страницы истории Великой Отечественной войны», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В 2021 году на территории Тверской области традиционно проводится Вахта памяти. Ежегодным масштабным событием является международная экспедиция «Ржев. Калининский фронт». В этом году за две недели ее работы обнаружены останки 387 солдат и офицеров Красной Армии, найдены 34 медальона, из них 15 прочитаны, установлена связь с родственниками семи бойцов. В экспедиции приняли участие более 700 поисковиков из 32 субъектов Российской Федерации.

Пресс-служба Правительства Тверской области