Игорь Руденя поздравил врачей из Тверской области, удостоенных Президентом России государственных наград

Президент Владимир Путин подписал Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации». За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу, высоких наград удостоены три врача из Тверской области. Поздравления награждённым направил Губернатор Игорь Руденя.

Глава региона отметил, что Президентом дана высокая оценка многолетней профессиональной деятельности докторов, неразрывно связанной с развитием системы здравоохранения Тверской области, их знания и преданность долгу, традициям отечественной медицины помогли сохранить жизнь и здоровье многим жителям Верхневолжья.

Почетное звание Заслуженный врач Российской Федерации присвоено заведующему дистанционно-консультативным центром «Областного клинического перинатального центра имени Е.М.Бакуниной» Вадиму Янкову.

В сфере здравоохранения Вадим Геннадьевич трудится 46 лет. Он проводит оперативные вмешательства во время нормальных и патологических родов, владеет новыми методами лечения в акушерстве.

За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, медалью Луки Крымского награжден врач-анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии-реанимации № 1 Детской областной клинической больницы Владимир Герасимов.

Владимир Владимирович одним из первых заступил на пост в перепрофилированный инфекционный госпиталь Детской областной клинической больницы и работает в отделении, где находятся «тяжелые» пациенты с острой дыхательной недостаточностью, требующие круглосуточной кислородной терапии.

Также медали Луки Крымского удостоена врач-нейрохирург отделения плановой и экстренной консультативной помощи Детской областной клинической больницы Алла Соболева.

Алла Александровна также работает в инфекционном госпитале ДОКБ. Подавляющее большинство пациентов – люди пожилого возраста, с дыхательной недостаточностью, требующие круглосуточной оксигенотерапии, тяжесть состояния которых оценивается как среднетяжёлая.

Пресс-служба Правительства Тверской области