В Твери открывается уникальная выставка Ильи Глазунова, посвященная творчеству Федора Достоевского

10 ноября в 17:00 в Доме поэзии Андрея Дементьева в Твери откроется выставка Народного художника СССР Ильи Глазунова «Ф.М. Достоевский. Иллюстрации к произведениям». Событие приурочено к 200-летию со дня рождения выдающегося русского писателя, которое Россия и весь литературный мир отметят 11 ноября.

На полотнах знаменитого художника Ильи Глазунова часто появлялись классики русской литературы и персонажи их произведений. Особое место в творчестве Ильи Сергеевича занимал Федор Достоевский, его любимый писатель. Ценности, проповедуемые Федором Михайловичем, были очень близки художнику, и неслучайно Глазунова называют «Достоевским в живописи».

Тверь и Достоевский тесно связаны: здесь Федор Михайлович жил и работал несколько месяцев, кода вернулся из ссылки в Сибирь в 1859 году. Номер снял в гостинице «Гальяни», здание которой находится на пересечении улиц Андрея Дементьева и Пушкинской, недалеко от Дома поэзии.

Посетить выставку, посвященную творчеству Федора Достоевского, жителей и гостей города приглашают по адресу: г. Тверь, ул. Андрея Дементьева д.18/20. Телефоны для справок: (4822) 777-838, 777-839.

Пресс-служба Правительства Тверской области