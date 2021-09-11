На заседании областного Правительства рассмотрят ситуацию на рынке труда Верхневолжья

Ситуацию на рынке труда Верхневолжья по итогам девяти месяцев текущего года рассмотрят на заседании Правительства Тверской области, которое 9 ноября проведет Губернатор Игорь Руденя.

Президент Российской Федерации Владимир Путин главной задачей в экономике назвал полное восстановление до конца 2021 года рынка труда и обеспечение показателей занятости населения на уровне 2019 года.

В настоящее время работа по развитию рынка труда Верхневолжья сосредоточена на стимулировании создания рабочих мест во внебюджетной сфере, синхронизации процессов подготовки молодых специалистов с потребностями предприятий и организаций региона. В первую очередь это рабочие и инженерные кадры, специалисты для учреждений здравоохранения и образования.

Также на заседании Правительства рассмотрят вопросы реализации мероприятий Адресной инвестиционной программы Тверской области, расширения программы раздельного сбора ТКО, государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей, ряд законодательных инициатив.

Пресс-служба Правительства Тверской области