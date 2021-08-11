Представители региональных органов власти Тверской области примут участие в форуме по развитию цифровых технологий

12 ноября в Москве на площадке МИА «Россия Сегодня» состоится форум «B2CDTO: бизнес-практики для цифрового государства». Участники обсудят цифровые технологии, позволяющие оптимизировать процессы государственного управления и планирования: платформы предоставления госуслуг, цифровые системы мониторинга и принятия решений, электронные сервисы в сфере общественной безопасности, транспорта, экологии и энергетики, а также платформы электронного документооборота.

«В Тверской области сосредоточены авторитетные научно-исследовательские институты и производственные объединения, IT-компании, способные предложить практически весь спектр продуктов и услуг. Ежегодный объём регионального рынка IT-технологий составляет около полутора миллиардов рублей. Но возможности Тверской области в этой сфере значительно больше», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Программа форума представлена четырьмя тематическими секциями: «Искусственный интеллект», «Большие данные», «Интернет вещей» и «5G – прогнозирование будущего». Участники поделятся своим видением процессов и продемонстрируют реальные кейсы внедрения цифровых технологий в процессы государственного управления и предоставления услуг населению.

В мероприятии примут участие главы регионов и республик, руководители цифровой трансформации федеральных и региональных органов власти, руководители ведущих технологических компаний, разработчики технологий, решений и платформ, интеграторы и консультанты, а также представители экспертного сообщества, ВУЗов и научных организаций.

Форум проводится в поддержку реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Пресс-служба Правительства Тверской области