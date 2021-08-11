8 ноября Губернатор Игорь Руденя провел совещание по вопросам деятельности Правительства Тверской области. Обсуждалось социально-экономическое развитие Верхневолжья, текущие вопросы организации работы исполнительных органов власти региона.

Губернатор обратил внимание на необходимость повышения темпов вакцинации в Тверской области, а также на усиление контроля за соблюдением требований санитарно-эпидемиологической безопасности и действующих в Верхневолжье ограничений в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Также речь шла об организации работы дорожных и жилищно-коммунальных служб. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни на территории региона ожидается понижение температуры до минусовых значений, мокрый снег. В связи с этим Игорь Руденя поставил задачу обеспечить выполнение всех необходимых мероприятий по уборке и содержанию дорожной сети с учетом требований безопасности, проконтролировать работу подрядных организаций. Также главой региона поставлены задачи перед ведомствами, ответственными за обеспечение электроснабжения и теплоснабжения.

На совещании рассмотрены обращения жителей Верхневолжья, касающиеся содержания и ремонта дорог, обеспечения выплат семьям с детьми, оказания медицинской помощи и лекарственного обеспечения граждан.

Пресс-служба Правительства Тверской области