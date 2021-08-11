Региональные автодороги Тверской области переведены на зимнее содержание

C 8 ноября 2021 года региональные автодороги переведены на зимнее содержание. Комплекс работ в этот период включает в себя очистку от снега и обработку противогололедными материалами дорог, проезжей части мостов и путепроводов.

«Важно обеспечить эффективную систему контроля за работой подрядных организаций по содержанию дорог. Чтобы независимо от погодных условий состояние дорог отвечало всем требованиям безопасности», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В рамках государственных контрактов за содержание автодорог отвечают восемь дорожно-эксплуатационных организаций: ГУП «Торжокское ДРСУ», ООО «Дорсервис», ООО «Калязинское ДРСУ», АО «Рамешковское ДРСУ», ГУП «Бологовское ДРСУ», АО «Торопецкое ДРСУ», ООО «Прогресс», ООО «Бежецкая дорожная компания».

Качество содержания контролирует Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области. В случае выявления недостатков подрядчикам выдают предписания об их устранении.

Для непрерывного контроля за работой подрядчиков в Дирекции создана круглосуточная диспетчерская служба. О затруднениях движения транспорта на автодорогах регионального и межмуниципального значения следует сообщать по телефонам: 8(4822) 34-56-54, 8-910-649-84-56.

По вопросам содержания улично-дорожной сети города Твери необходимо обращаться в администрацию города Твери, федеральных трасс М-9 «Балтия», М-10 «Россия», Р-132 «Золотое кольцо» – в ФКУ Упрдор «Россия», скоростной магистрали М-11 «Москва – Санкт-Петербург» – в ГК «Автодор», улично-дорожной сети городов и поселков – в администрации соответствующих муниципальных образований.

Пресс-служба Правительства Тверской области