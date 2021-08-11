В посёлке Редкино Тверской области по Программе поддержки местных инициатив открыта спортивная площадка

В поселке Редкино Конаковского района по Программе поддержки местных инициатив построена универсальная спортивная площадка. Объект расположен на улице Правды.

«Неравнодушные жители вместе с нами развивают территорию и поддерживают ее в хорошем состоянии. Программа является очень популярной и востребованной среди наших жителей – это развитие инфраструктуры, придомовых территорий, устройство освещения и малых архитектурных форм, благоустройство общественных пространств», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Стоимость проекта составила 5,9 млн рублей, из которых 1,5 млн рублей – средства областного бюджета, остальное – софинансирование из местного бюджета, вклад местных жителей, предприятий и организаций, расположенных на территории посёлка.

Всего в 2021 году в Верхневолжье в Программу поддержки местных инициатив включено 334 проекта в 40 муниципальных образованиях на общую сумму более 218,6 млн рублей.

Наиболее активные участники программы - Вышневолоцкий городской округ, Старицкий и Калининский районы, Андреапольский муниципальный округ, город Тверь.

В этом году наибольшее предпочтение граждане отдали проектам по улучшению качества водоснабжения и ремонту дорог (52 и 51 проект соответственно), устройству уличного освещения на своих территориях (42 проекта), а также оборудованию детских площадок (41 проект).

Программа поддержки местных инициатив успешно развивается в Тверской области с 2013 года и главной ее особенностью является то, что проекты для реализации инициируют сами жители территорий. Количество ежегодно реализуемых проектов выросло в 6 раз. За период с 2015 по 2020 годы количество заявок возросло на 93% – со 168 до 325, кроме того на 56% был увеличен объем областной финансовой поддержки на реализацию программы.

Пресс-служба Правительства Тверской области