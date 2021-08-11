Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 08 ноября 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 399 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 66 407 заразившихся излечились от инфекции, за сутки – 473 человека. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 492 806 человек, за последние сутки – 1558 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 213 132, в том числе за последние сутки их проведено 1033.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 79 876 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
1898 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 27 779
Конаковский район 6166
Ржев 4489
Калининский район 3679
Вышневолоцкий городской округ 3342
Торжок 2602
Кимры 2458
Кашинский городской округ 1777
Бологовский район 1734
Старицкий район 1705
Осташковский городской округ 1690
Бежецкий район 1655
Калязинский район 1585
Лихославльский район 1511
Нелидовский городской округ 1418
Максатихинский район 1143
Западнодвинский муниципальный округ 1081
Торопецкий район 1090
Оленинский муниципальный округ 1004
Кувшиновский район 956
Рамешковский район 912
Весьегонский муниципальный округ 890
Торжокский район 862
Зубцовский район 793
Андреапольский муниципальный округ 726
Селижаровский муниципальный округ 725
Ржевский район 684
Спировский район 663
Кимрский район 500
Сонковский район 490
Пеновский муниципальный округ 483
ЗАТО Озёрный 467
Кесовогорский район 445
Краснохолмский муниципальный округ 430
Сандовский муниципальный округ 422
Фировский район 409
Бельский район 403
Лесной муниципальный округ 232
Молоковский район 223
Жарковский район 219
Удомельский городской округ 34
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области