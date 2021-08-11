Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 08 ноября 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 399 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 66 407 заразившихся излечились от инфекции, за сутки – 473 человека. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 492 806 человек, за последние сутки – 1558 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 213 132, в том числе за последние сутки их проведено 1033.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 79 876 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

1898 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 27 779

Конаковский район 6166

Ржев 4489

Калининский район 3679

Вышневолоцкий городской округ 3342

Торжок 2602

Кимры 2458

Кашинский городской округ 1777

Бологовский район 1734

Старицкий район 1705

Осташковский городской округ 1690

Бежецкий район 1655

Калязинский район 1585

Лихославльский район 1511

Нелидовский городской округ 1418

Максатихинский район 1143

Западнодвинский муниципальный округ 1081

Торопецкий район 1090

Оленинский муниципальный округ 1004

Кувшиновский район 956

Рамешковский район 912

Весьегонский муниципальный округ 890

Торжокский район 862

Зубцовский район 793

Андреапольский муниципальный округ 726

Селижаровский муниципальный округ 725

Ржевский район 684

Спировский район 663

Кимрский район 500

Сонковский район 490

Пеновский муниципальный округ 483

ЗАТО Озёрный 467

Кесовогорский район 445

Краснохолмский муниципальный округ 430

Сандовский муниципальный округ 422

Фировский район 409

Бельский район 403

Лесной муниципальный округ 232

Молоковский район 223

Жарковский район 219

Удомельский городской округ 34

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области