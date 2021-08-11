Встреча Губернатора Игоря Рудени с председателем правления ГК «Российские автомобильные дороги» Вячеславом Петушенко, посвященная развитию трассы М-11 «Нева», вошла в рейтинг «Губернаторской повестки»

По итогам прошедшей недели Губернатор Тверской области Игорь Руденя вошел в рейтинг «Губернаторская повестка». Отмечена встреча главы региона с Председателем правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги» Вячеславом Петушенко, которая была посвящена вопросам развития трассы М-11 «Нева».

На совещании рассмотрены варианты обустройства развязок и съездов в районе Твери в направлении городов Кимры, Бежецк и других населенных пунктов. Также обсуждалось развитие сервисных зон, заправочных комплексов.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, реализация проекта создаст дополнительные возможности для развития инфраструктурных и логистических проектов северо-востока области.

«У нас создается новый транспортный коридор, который будет являться основой для развития северо-востока области. Трасса Тверь-Бежецк-Весьегонск – М-11 создаст прямой выезд на трассу для наших крупных предприятий и поможет разгрузить Тверь, Калининской район от грузового транспорта», – сказал глава региона.

Проектное решение подразумевает строительство четырехполосного участка длинной более 62,3 км дороги технической категории IА, по которой можно будет развивать скорость в 150 км/ч, как и на других участках М-11. На обходе будут обустроены площадки отдыха, оснащенные современными санитарными модулями. Предполагается строительство 35 искусственных сооружений общей протяженностью более 3 км. Значимым объектом на новом участке станет мост через реку Волга (на 155 км) длиной более 1 км.

«На сегодняшний день у нас разработан проект, согласованы все технические решения. Планируем сдать объект к началу 2024 года», – отметил Вячеслав Петушенко.

Для повышения транспортной доступности города и прилегающих территорий, разгрузки областной столицы от крупногабаритных машин предусматривается строительство трех развязок.

Соглашение о сотрудничестве между компанией «Российские автомобильные дороги» и Правительством Тверской области было подписано на Петербургском международном экономическом форуме-2021. В рамках соглашения на участке трассы М-11, который проходит по территории Верхневолжья, предполагается установка современных многофункциональных зон дорожного сервиса, туристско-информационных объектов, объектов торговли и общественного питания, сооружений связи.