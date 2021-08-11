Более 492 тысяч жителей Тверской области сделали прививку от коронавирусной инфекции

В Тверской области продолжается вакцинация граждан против коронавирусной инфекции. Всего на данный момент в Верхневолжье прививку сделали 492 806 человек, из них 176 184 – жители региона старше 60 лет.

В Верхневолжье открыто 57 пунктов вакцинации. Записаться на прививку можно через МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, а также по телефонам прививочных пунктов, которые размещены на сайте https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351.

Продолжается иммунизация населения в передвижных пунктах вакцинации, где прививку делают без предварительной записи. 8 ноября мобильные пункты работают на ул. Трехсвятская возле ТЦ «Олимп» и в микрорайоне «Южный» у ТЦ «Можайский». При себе нужно иметь паспорт, медицинский полис, СНИЛС. На месте организован предварительный осмотр врача.

Всего в Твери предусмотрено 16 площадок для мобильной вакцинации, работающих по графику с 11.00 до 20.00 с техническим перерывом с 15.00 до 16.00.

График работы пунктов можно посмотреть по ссылкам: https://www.instagram.com/p/CVLGSR5oBNR/?utm_source=ig_web_copy_link

https://www.facebook.com/139519130249788/posts/944970593037967

https://ok.ru/tverreg/topic/154042985966997

https://vk.com/tverreg?w=wall-135894105_31376

Без предварительной записи также сделать прививку в Твери можно в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» в фитнес-клубе «Атлетик Джим».

Пресс-служба Правительства Тверской области