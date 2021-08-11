В Тверской области продолжается прием заявок на участие в медиафестивале «Моряна-2021»

XIV Всероссийский медиафестиваль для детей, юношества и семьи «Моряна-2021» продолжает прием творческих работ в рамках второго тура конкурса. В форуме могут принять участие ребята в возрасте от 10 до 18 лет – учащиеся учреждений основного и дополнительного образования, детско-юношеские кино-фото-видео-студии и творческие коллективы России. Работы принимаются до 1 декабря.

«Медиафестиваль «Моряна» помогает молодежи изучать культурно-историческое и патриотическое наследие нашей страны. Обмен знаниями и мнениями открывает новые духовные и творческие горизонты перед каждым участником фестиваля», – считает Губернатор Игорь Руденя

На второй творческий тур фестиваля-конкурса «Моряна-2021» принимаются работы по трем номинациям: «Видео-медиа», «Фотография», «Рисунок». Они должны быть посвящены 500-летию святого преподобного Макария Калязинского или 800-летию святого благоверного великого князя Александра Невского.

Победители будут определены в двух возрастных категориях – от 10 до 14 лет и от 15 до 18 лет.

Дополнительная информация об участии в конкурсе размещена в группе фестиваля ВКонтакте https://vk.com/club202379267 и на сайте http://moryanafest.ru/news.

Пресс-служба Правительства Тверской области