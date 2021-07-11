В Твери в технопарке «Кванториуме» пройдёт технологическая конференция

18 ноября в 18:00 в лекционном зале технопарка «Кванториум» пройдёт

технологическая конференция, посвященная истории развития информационных технологий в России. Будут представлены доклады ученых и исследователей, организована работа круглого стола.

В повестке обсуждения - вопросы улучшения образовательных программ и решения проблемы образовательных кадров.

На конференции выступит Владимир Биллиг, профессор кафедры информатики Тверского государственного университета, а также Олег Бартунов, создатель крупнейшего астрономического сайта astronet.ru. Лекции будут интересны как начинающим свой путь юным пытливым умам, так и опытным специалистам. Ученые расскажут о своем жизненном пути в индустрии. Поделятся опытом собственных изысканий, ошибок и успехов создания инженерных решений.

Детский технопарк «Кванториум» в Твери создан в 2018 году.

«Наша задача – обеспечить образование детей в современном формате и в городах, и в сельской местности. Проект «Кванториум» даёт возможность не просто увидеть современные технологии на картинке, но и научиться их применять на практике», — считает Губернатор Игорь Руденя.

Уникальная высокотехнологичная площадка дополнительного образования детей и подростков в сфере инженерных наук открыта на базе Тверского областного Центра юных техников. Здесь проходят занятия для тверских школьников в возрасте от 12 до 17 лет.

Пресс-служба Правительства Тверской области