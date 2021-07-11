Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 07 ноября 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 397 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 65 934 заразившихся излечились от инфекции, за сутки – 455 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 491 248 человек, за последние сутки – 1995 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 212 099, в том числе за последние сутки их проведено 3158.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 79 477 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
1894 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 27 606
Конаковский район 6123
Ржев 4473
Калининский район 3656
Вышневолоцкий городской округ 3337
Торжок 2581
Кимры 2449
Кашинский городской округ 1768
Бологовский район 1733
Старицкий район 1695
Осташковский городской округ 1678
Бежецкий район 1648
Калязинский район 1583
Лихославльский район 1504
Нелидовский городской округ 1406
Максатихинский район 1139
Западнодвинский муниципальный округ 1078
Торопецкий район 1084
Оленинский муниципальный округ 996
Кувшиновский район 954
Рамешковский район 912
Весьегонский муниципальный округ 889
Торжокский район 856
Зубцовский район 790
Андреапольский муниципальный округ 726
Селижаровский муниципальный округ 719
Ржевский район 683
Спировский район 663
Кимрский район 499
Сонковский район 490
Пеновский муниципальный округ 483
ЗАТО Озёрный 462
Кесовогорский район 445
Краснохолмский муниципальный округ 428
Сандовский муниципальный округ 422
Фировский район 409
Бельский район 403
Лесной муниципальный округ 232
Молоковский район 222
Жарковский район 219
Удомельский городской округ 34.
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области