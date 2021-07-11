Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 07 ноября 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 397 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 65 934 заразившихся излечились от инфекции, за сутки – 455 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 491 248 человек, за последние сутки – 1995 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 212 099, в том числе за последние сутки их проведено 3158.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 79 477 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

1894 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 27 606

Конаковский район 6123

Ржев 4473

Калининский район 3656

Вышневолоцкий городской округ 3337

Торжок 2581

Кимры 2449

Кашинский городской округ 1768

Бологовский район 1733

Старицкий район 1695

Осташковский городской округ 1678

Бежецкий район 1648

Калязинский район 1583

Лихославльский район 1504

Нелидовский городской округ 1406

Максатихинский район 1139

Западнодвинский муниципальный округ 1078

Торопецкий район 1084

Оленинский муниципальный округ 996

Кувшиновский район 954

Рамешковский район 912

Весьегонский муниципальный округ 889

Торжокский район 856

Зубцовский район 790

Андреапольский муниципальный округ 726

Селижаровский муниципальный округ 719

Ржевский район 683

Спировский район 663

Кимрский район 499

Сонковский район 490

Пеновский муниципальный округ 483

ЗАТО Озёрный 462

Кесовогорский район 445

Краснохолмский муниципальный округ 428

Сандовский муниципальный округ 422

Фировский район 409

Бельский район 403

Лесной муниципальный округ 232

Молоковский район 222

Жарковский район 219

Удомельский городской округ 34.

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области