Школьники и учителя из Тверской области могут стать участниками всероссийского «Культурного марафона»

С 8 ноября по 10 декабря в России пройдёт ежегодная акция «Культурный марафон». В этом году она посвящена истории кино – 125 лет назад в стране состоялся первый киносеанс. Присоединиться к марафону жители Тверской области, школьники, родители, учителя могут по ссылке http://education.yandex.ru/culture.

Цель «Культурного марафона» – увлечь школьников новым предметом, познакомить их с важными кинолентами и вдохновить на размышления и творческие поиски.

Дети смогут пройти онлайн-тест и ближе познакомиться с искусством, которое обычно не изучают в школе. Интерактивные задания помогут понять, как устроено кино, как режиссеры управляют эмоциями зрителей и какие приёмы используют. Задания адаптированы для учеников младших, средних и старших классов. На прохождение теста понадобится от 15 до 25 минут, начать можно в любое время. Участники смогут выиграть призы. Их получат 100 учителей и 500 учеников.

В рамках проекта школьники также смогут встретиться с профессионалами российской киноиндустрии, организовать киноклуб в своей школе и попробовать себя в создании мини-фильмов.

Первый «Культурный марафон» прошёл в 2019 году и был посвящён миру современной культуры. В проекте приняли участие 590 тысяч школьников и более 8 тысяч учителей. В 2020 году количество участников выросло до 860 тысяч учеников и 28 тысяч преподавателей, а темой года стала культура народов России.

Организаторы проекта – Министерство культуры Российской Федерации, Министерство просвещения Российской Федерации и «Яндекс».

Пресс-служба Правительства Тверской области