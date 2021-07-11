Юных художников Верхневолжья приглашают принять участие в конкурсе рисунков, посвященном «Елке Победы»

В России стартовал детский конкурс «Нарисуй «Ёлку Победы». Стать авторами коллекционных новогодних открыток могут юные художники Тверской области.

Фронтовая «Ёлка Победы» проходила с 26 декабря 1944 года по 20 января 1945 года в саду «Эрмитаж» в Москве. Решение о ее проведении было принято Правительством страны в ознаменование завершения войны с фашистской Германией – в это время Красная Армия уже вела боевые действия за пределами страны.

Юные художники старше 6 лет могут представить свои работы на тему подготовки к встрече победного 1945 года. Участники могут нарисовать, как украшали елку в годы войны, как делали елочные игрушки своими руками и что дарили на Новый год. Изображения должны соответствовать времени и передавать атмосферу подготовки к празднику.

Рисунки могут быть созданы на основе рассказов прабабушек и прадедушек или по фотографиям из семейных архивов. В случае, если в основу открытки легла семейная история, конкурсант может приложить к рисунку рассказ об изображенном событии.

Работы необходимо загрузить на сайте Музея Победы до 28 ноября. Они будут оцениваться в пяти возрастных номинациях: от 6 до 8 лет, от 9 до 11 лет, от 12 до 14 лет, от 15 до 17 лет и старше 18 лет (взрослые). В каждой категории будут выбраны три победителя.

С 1 по 7 декабря на сайте Музея Победы пройдет онлайн-голосование, по результатам которого авторы работ, набравших наибольшее количество голосов получат «Приз зрительских симпатий».

Имена победителей конкурса объявят 10 декабря. Их рисунки войдут в уникальную коллекционную серию новогодних открыток.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте Музея Победы: https://victorymuseum.ru/online-programs/competition/mezhdunarodnyy-konkurs-risunkov-narisuy-yelku-pobedy/

Пресс-служба Правительства Тверской области