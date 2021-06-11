Учреждения образования, здравоохранения, культуры, спорта и соцсферы Тверской области приглашают принять участие в Чемпионате профессионального мастерства

В Верхневолжье проводится прием заявок на участие в первом Чемпионате Тверской области по профессиональному мастерству среди работников учреждений образования, культуры и социальной сферы.

Участниками Чемпионата могут стать руководители и работники учреждений образования, культуры, здравоохранения, социальной сферы, физической культуры и спорта независимо от возраста, стажа работы и имеющейся квалификации.

Мероприятие проводится в каждом из разделов по двум номинациям: «лучшее учреждение», где участники представляют презентацию о собственном учреждении, и «лучший инновационный проект» - может быть представлен наиболее успешный проект (мастер-класс, открытый урок), связанный с деятельностью учреждения.

Презентации по хронометражу должны быть не более 10 минут, выполнены в произвольной форме. Конкурсные работы принимаются не позднее 25 ноября 2021года.

Организатор конкурса - Международная Академия развития образования.

Цель Чемпионата - выявление инновационных форм и лучших методов работы, повышение мотивации профессионального роста работников учреждений, создание условий для профессионального общения и обмена опытом специалистов в едином информационном пространстве, стимулирование творческой и исследовательской деятельности, выявление талантливых руководителей и работников.

Итоговые результаты проведения Чемпионата будут опубликованы на официальном сайте оргкомитета www.u4eba.net.

Пресс-служба Правительства Тверской области