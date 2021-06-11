Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 6 ноября 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 398 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 65 479 заразившихся излечились от инфекции, за сутки – 336 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 489 253 человека, за последние сутки – 2 642 человека.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 208 941, в том числе за последние сутки их проведено 3974.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 79 080 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
1885 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 27 428
Конаковский район 6107
Ржев 4443
Калининский район 3629
Вышневолоцкий городской округ 3330
Торжок 2571
Кимры 2444
Кашинский городской округ 1766
Бологовский район 1720
Старицкий район 1692
Осташковский городской округ 1677
Бежецкий район 1634
Калязинский район 1576
Лихославльский район 1496
Нелидовский городской округ 1406
Максатихинский район 1135
Западнодвинский муниципальный округ 1070
Торопецкий район 1072
Оленинский муниципальный округ 995
Кувшиновский район 952
Рамешковский район 911
Весьегонский муниципальный округ 889
Торжокский район 853
Зубцовский район 786
Андреапольский муниципальный округ 726
Селижаровский муниципальный округ 716
Ржевский район 676
Спировский район 655
Кимрский район 497
Сонковский район 489
Пеновский муниципальный округ 483
ЗАТО Озёрный 461
Кесовогорский район 445
Сандовский муниципальный округ 421
Краснохолмский муниципальный округ 427
Фировский район 403
Бельский район 394
Лесной муниципальный округ 231
Молоковский район 222
Жарковский район 218
Удомельский городской округ 34
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области