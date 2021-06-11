Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 6 ноября 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 398 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 65 479 заразившихся излечились от инфекции, за сутки – 336 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 489 253 человека, за последние сутки – 2 642 человека.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 208 941, в том числе за последние сутки их проведено 3974.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 79 080 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

1885 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 27 428

Конаковский район 6107

Ржев 4443

Калининский район 3629

Вышневолоцкий городской округ 3330

Торжок 2571

Кимры 2444

Кашинский городской округ 1766

Бологовский район 1720

Старицкий район 1692

Осташковский городской округ 1677

Бежецкий район 1634

Калязинский район 1576

Лихославльский район 1496

Нелидовский городской округ 1406

Максатихинский район 1135

Западнодвинский муниципальный округ 1070

Торопецкий район 1072

Оленинский муниципальный округ 995

Кувшиновский район 952

Рамешковский район 911

Весьегонский муниципальный округ 889

Торжокский район 853

Зубцовский район 786

Андреапольский муниципальный округ 726

Селижаровский муниципальный округ 716

Ржевский район 676

Спировский район 655

Кимрский район 497

Сонковский район 489

Пеновский муниципальный округ 483

ЗАТО Озёрный 461

Кесовогорский район 445

Сандовский муниципальный округ 421

Краснохолмский муниципальный округ 427

Фировский район 403

Бельский район 394

Лесной муниципальный округ 231

Молоковский район 222

Жарковский район 218

Удомельский городской округ 34

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области