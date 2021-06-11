Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 6 ноября 2021 г.

posted by Максим Малахов on сб, 11/06/2021 - 12:48

 

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 398 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 65 479 заразившихся излечились от инфекции, за сутки – 336 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 489 253 человека, за последние сутки – 2 642 человека.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 208 941, в том числе за последние сутки их проведено 3974.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 79 080 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

1885 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

 

Тверь 27 428

 

Конаковский район 6107

 

Ржев 4443

 

Калининский район 3629

 

Вышневолоцкий городской округ 3330

 

Торжок 2571

 

Кимры 2444

 

Кашинский городской округ 1766

 

Бологовский район 1720

 

Старицкий район 1692

 

Осташковский городской округ 1677

 

Бежецкий район 1634

 

Калязинский район 1576

 

Лихославльский район 1496

 

Нелидовский городской округ 1406

 

Максатихинский район 1135

 

Западнодвинский муниципальный округ 1070

 

Торопецкий район 1072

 

Оленинский муниципальный округ 995

 

Кувшиновский район 952

 

Рамешковский район 911

 

Весьегонский муниципальный округ 889

 

Торжокский район 853

 

Зубцовский район 786

 

Андреапольский муниципальный округ 726

 

Селижаровский муниципальный округ 716

 

Ржевский район 676

 

Спировский район 655

 

Кимрский район 497

 

Сонковский район 489

 

Пеновский муниципальный округ 483

 

ЗАТО Озёрный 461

 

Кесовогорский район 445

 

Сандовский муниципальный округ 421

 

Краснохолмский муниципальный округ 427

 

Фировский район 403

 

Бельский район 394

 

Лесной муниципальный округ 231

 

Молоковский район 222

 

Жарковский район 218

 

Удомельский городской округ 34

 

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.    

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

 

Пресс-служба Правительства Тверской области