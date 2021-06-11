Герман Кичатов призвал не откладывать вакцинацию на потом

Тем, кто еще не сделал прививку против коронавирусной инфекции, необходимо вакцинироваться как можно быстрее, считает известный тверской предприниматель и общественный деятель, заместитель председателя Общественной палаты Тверской области Герман Кичатов. К такому выводу он пришел, переболев ковидом.

«Ежедневно встречаю все больше людей, переболевших COVID-19, и сам тоже переболел. Случилось это, как назло, накануне запланированной вакцинации. Не успел. На основе своего опыта ответственно рекомендую всем вакцинироваться. Никто из переболевших не излечился без последствий. Одышка, пульсирующее давление, проблемы с печенью, хроническая усталость – это далеко не полный перечень последствий, которые преследуют моих знакомых после перенесённой болезни. Прежде здоровые и активные люди, они сейчас не могут жить прежней, физически полноценной жизнью. И сколько времени теперь уйдёт на восстановление, реабилитацию здоровья, неизвестно. Жалею, что раньше не придавал этому первостепенного значения, не вакцинировался сразу при первой возможности. Используйте мой опыт, не откладывайте вакцинацию на потом. Дорога каждая минута!» – говорит Герман Кичатов.

Напомним, в Тверской области проводится массовая вакцинация населения от новой коронавирусной инфекции. Прививку сделали 489 253 человека, за последние сутки – 2 642 жителя Верхневолжья.