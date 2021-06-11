IT-специалисты Тверской области могут претендовать на соискание премии «Цифровые вершины 2021»

До 23 декабря принимаются заявки на соискание премии IT-проектов «Цифровые вершины 2021». Конкурс проводится среди разработчиков IT-инструментов, обеспечивающих повышение эффективности бизнеса, усовершенствование деятельности государственных структур, а также развитие социальных аспектов. Подать заявку для участия в конкурсе жители Тверской области могут на сайте https://digital-summit.ru.

«В Тверской области сосредоточены авторитетные научно-исследовательские институты и производственные объединения, IT-компании, способные предложить практически весь спектр продуктов и услуг. Ежегодный объём регионального рынка IT-технологий составляет около полутора миллиардов рублей. Но возможности Тверской области в этой сфере значительно больше», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Участниками конкурсного отбора могут стать физические и юридические лица, зарегистрированные в Российской Федерации.

Приём заявок проводится по следующим направлениям: лучшее IT-решение для школьного обучения, высшего образования, дополнительного образования, здравоохранения, транспорта, комфортной и безопасной жизни, умного города, малого бизнеса, энергетики. Также среди номинаций конкурса – «Лучший государственный сервис» и «Опора цифровизации».

Победители и лауреаты премии получат право использования логотипа премии «Цифровые вершины» в своих рекламных материалах и маркетинговых активностях, а также информационную поддержку от деловых изданий-партнёров премии.

Пресс-служба Правительства Тверской области