В Тверской области в 2022 году стартует второй этап программы по устранению цифрового неравенства

В 2022 году в Тверской области стартует второй этап программы по устранению цифрового неравенства. Он включает в себя обеспечение стабильной мобильной связью и высокоскоростным интернетом малых населённых пунктов с численностью от 100 до 500 человек. Программа реализуется в рамках национального проекта «Цифровая экономика».

На данный момент в Тверской области сотовой связью стандарта LTE обеспечены все населённые пункты с численностью населения 1000 человек и более, а покрытие сотовой связью автомобильных дорог федерального значения составляет 85 %.

На прошедшем в октябре заседании регионального Правительства, где рассматривался ход реализации в Верхневолжье национального проекта «Цифровая экономика», Губернатор Игорь Руденя отметил, что до 2024 года максимально должна быть охвачена сотой связью опорная региональная дорожная сеть.

В настоящее время в Тверской области сформирован предварительный перечень населённых пунктов для строительства базовых станций на 2022 год. На портале Госуслуг жители региона могут сами выбрать населённые пункты, которые подключат к высокоскоростному интернету в следующем году. Голосование продлится до 15 ноября. В нем принимают участие все населённые пункты с численностью населения от 100 до 500 человек. При формировании окончательного перечня результаты голосования будут учтены.

Пресс-служба Правительства Тверской области