Сенатор Людмила Скаковская: «Участие в переписи населения необходимо для повышения качества жизни в стране»

Сенатор РФ от Тверской области Людмила Скаковская приняла участие во Всероссийской переписи населения, воспользовавшись порталом Госуслуги.

«Прошла перепись онлайн, заполнив анкету на портале Госуслуг. Это оказалось несложно и заняло всего несколько минут. Считаю, что участвовать в такой акции необходимо, Собранная и представленная в обобщенном виде информация поможет государству принимать комплексные решения, направленные на повышение качества жизни в стране», – считает Людмила Скаковская.

Напомним, срок прохождения Всероссийской переписи населения на портале Госуслуги продлен до 14 ноября. Чтобы воспользоваться порталом необходимо зайти в свой аккаунт, выбрать услугу «Участие в переписи населения» и заполнить переписной лист. На почту и на мобильный телефон придет QR-код на домохозяйство и цифровой код на каждого члена домохозяйства.

В период распространения коронавирусной инфекции участие в переписи посредством портала Госуслуги является самым безопасным и самым удобным способом. Для заполнения опросных листов одной семье требуется порядка 10-20 минут, а сделать это можно в любое удобное время.

В России электронным способом переписи воспользовались свыше 19,6 млн человек или более 13,5%. Среди жителей Тверской области порталом воспользовался каждый пятый человек (22,7%).

Также пройти перепись можно на стационарном участке (их адреса, другую полезную информацию о переписи населения, можно найти на сайте https://www.strana2020.ru/) или на дому, с помощью переписчиков. Они проводят подомовые обходы, опрашивают жителей и передают собранную информацию в центры обработки данных. У каждого переписчика должно быть с собой удостоверение, униформа – голубой жилет, портфель «Росстат», синий шарф с символикой переписи. В целях эмидемиологической безопасности переписчики регулярно сдают ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию.