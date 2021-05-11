Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 5 ноября 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 399 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 65 143 заразившихся излечились от инфекции, за сутки - 248 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 486 611 человек, за последние сутки – 2 090 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 204 967, в том числе за последние сутки их проведено 2 882.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 78 682 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
1876 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 27 247
Конаковский район 6089
Ржев 4417
Калининский район 3605
Вышневолоцкий городской округ 3330
Торжок 2554
Кимры 2435
Кашинский городской округ 1764
Бологовский район 1707
Старицкий район 1686
Осташковский городской округ 1677
Бежецкий район 1624
Калязинский район 1567
Лихославльский район 1492
Нелидовский городской округ 1399
Максатихинский район 1128
Западнодвинский муниципальный округ 1067
Торопецкий район 1063
Оленинский муниципальный округ 994
Кувшиновский район 947
Рамешковский район 907
Весьегонский муниципальный округ 888
Торжокский район 852
Зубцовский район 779
Андреапольский муниципальный округ 716
Селижаровский муниципальный округ 712
Ржевский район 675
Спировский район 655
Кимрский район 502
Сонковский район 489
Пеновский муниципальный округ 483
ЗАТО Озёрный 461
Кесовогорский район 445
Сандовский муниципальный округ 418
Краснохолмский муниципальный округ 413
Фировский район 403
Бельский район 393
Лесной муниципальный округ 231
Молоковский район 219
Жарковский район 215
Удомельский городской округ 34
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области