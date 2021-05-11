Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 5 ноября 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 399 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 65 143 заразившихся излечились от инфекции, за сутки - 248 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 486 611 человек, за последние сутки – 2 090 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 204 967, в том числе за последние сутки их проведено 2 882.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 78 682 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

1876 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 27 247

Конаковский район 6089

Ржев 4417

Калининский район 3605

Вышневолоцкий городской округ 3330

Торжок 2554

Кимры 2435

Кашинский городской округ 1764

Бологовский район 1707

Старицкий район 1686

Осташковский городской округ 1677

Бежецкий район 1624

Калязинский район 1567

Лихославльский район 1492

Нелидовский городской округ 1399

Максатихинский район 1128

Западнодвинский муниципальный округ 1067

Торопецкий район 1063

Оленинский муниципальный округ 994

Кувшиновский район 947

Рамешковский район 907

Весьегонский муниципальный округ 888

Торжокский район 852

Зубцовский район 779

Андреапольский муниципальный округ 716

Селижаровский муниципальный округ 712

Ржевский район 675

Спировский район 655

Кимрский район 502

Сонковский район 489

Пеновский муниципальный округ 483

ЗАТО Озёрный 461

Кесовогорский район 445

Сандовский муниципальный округ 418

Краснохолмский муниципальный округ 413

Фировский район 403

Бельский район 393

Лесной муниципальный округ 231

Молоковский район 219

Жарковский район 215

Удомельский городской округ 34

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области