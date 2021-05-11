Губернатор Игорь Руденя поздравил со столетним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Александру Григорьевну Селюкову

5 ноября 100 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны - труженице тыла Александре Григорьевне Селюковой. С юбилеем ее поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Ваш жизненный путь наполнен неутомимым трудом на благо родной страны и ее народа. В годы Великой Отечественной войны Вы отдавали все силы ради победы над врагом, а в мирное время посвятили себя крестьянскому делу, создали крепкую большую семью. Спасибо Вам за верность интересам Отечества, душевную щедрость и любовь к Родине!», - отметил Игорь Руденя.

Александра Селюкова родилась в деревне Сахарово Оленинского района.

Во время Великой Отечественной войны была в ссылке в Германии, после вернулась в деревню Сидорово Оленинского района, где работала в колхозе «Завет Ленина».

Александра Григорьевна воспитала шесть детей. Имеет «Медаль материнства» I и II степеней, награждена почетным знаком Тверской области «Слава Матери».

Сегодня Александру Григорьевну окружает большая семья, включая 12 внуков, 11 правнуков, 2 праправнучек.

Пресс-служба Правительства Тверской области