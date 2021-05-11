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На телеканале «Спас» покажут документальный фильм «Тверь. Линия судьбы»
posted by Максим Малахов
on пт, 11/05/2021 - 12:11
5 и 7 ноября жители Верхневолжья на телеканале «Спас» смогут посмотреть документальный фильм «Тверь. Линия судьбы». Идея фильма принадлежит известному российскому документалисту Игорю Прокопенко, семикратному лауреату национальной премии «ТЭФИ».
В эфире фильм будет показан 5 ноября в 13.55, 7 ноября - в 23.10.
«Тверь. Линия судьбы» был снят в августе-сентябре 2021 года. Большое внимание в фильме уделено святому князю Михаилу Тверскому, съемочной группой запечатлён Спасо-Преображенский собор.
В фильме также идет речь о Путевом дворце, Морозовском городке и других знаковых для города объектах.
Не обошли стороной авторы фильма и самые трагичные и вместе с тем героические страницы истории - вклад города Калинина в Победу над фашизмом.