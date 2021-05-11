На телеканале «Спас» покажут документальный фильм «Тверь. Линия судьбы»

5 и 7 ноября жители Верхневолжья на телеканале «Спас» смогут посмотреть документальный фильм «Тверь. Линия судьбы». Идея фильма принадлежит известному российскому документалисту Игорю Прокопенко, семикратному лауреату национальной премии «ТЭФИ».

В эфире фильм будет показан 5 ноября в 13.55, 7 ноября - в 23.10.

«Тверь. Линия судьбы» был снят в августе-сентябре 2021 года. Большое внимание в фильме уделено святому князю Михаилу Тверскому, съемочной группой запечатлён Спасо-Преображенский собор.

В фильме также идет речь о Путевом дворце, Морозовском городке и других знаковых для города объектах.

Не обошли стороной авторы фильма и самые трагичные и вместе с тем героические страницы истории - вклад города Калинина в Победу над фашизмом.

Пресс-служба Правительства Тверской области