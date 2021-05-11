Уважаемые жители Тверской области!

Поздравляю вас с Днем народного единства!

Этот праздник напоминает о бессмертном подвиге наших предков во имя спасения Отчизны. Более четырех столетий назад народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского с чудотворной Казанской иконой Божией Матери освободило Москву от интервентов. Сплоченность и патриотизм помогли нашему народу преодолеть смуту и отстоять независимость России.

Жители тверского края внесли значимый вклад в освобождение Отечества от врагов, проявив мужество, стойкость, беззаветную преданность Родине в сражениях с врагом под Торопцем, Торжком, Тверью и Калязином.

Ответственность за судьбу нашей Родины, приверженность многовековым духовным и нравственным ценностям и сегодня объединяют нас в общей работе на благо России и Верхневолжья.

Желаю всем жителям Тверской области здоровья, добра и новых успехов на благо Верхневолжья и всей Российской Федерации!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

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Уважаемые земляки!

Примите поздравления с государственным праздником - Днём народного единства!

Мы отмечаем этот праздник в знак глубокого уважения к героическим страницам нашей истории, к многовековым традициям общенационального единения россиян различных народностей и вероисповеданий, всех патриотов нашего Отечества. 409 лет назад изгнание интервентов из Москвы ополчением Минина и Пожарского стало примером национального сплочения и подъема государства из развала и хаоса. Искреннее стремление принести пользу Отечеству объединяет нас и сегодня, придает силы в преодолении проблем, помогает решать задачи социально- экономического развития.

Достойно представляя интересы своих избирателей, депутаты Законодательного собрания и впредь будут уделять особое внимание укреплению в регионе гражданской солидарности и патриотизма.

В день государственного праздника желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, семейного уюта и благополучия, мира и согласия на тверской земле и в нашем общем доме – России!

С. Голубев, председатель

Законодательногособрания Тверской области.

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Уважаемые жители

Конаковского района!

Поздравляем вас с одним из важнейших государственных праздников России – Днем народного единства!

День народного единства - это праздник, символизирующий глубокие исторические корни единения российского народа. Это событие, которое помогло нашему народу усвоить один из важнейших уроков истории: только объединив усилия всех граждан, можно сохранить свободу и независимость. В этот день мы особенно четко осознаем себя гражданами единого и сильного государства, у которого есть великое прошлое, достойное настоящее и светлое будущее, обладающее огромным культурным, экономическим и человеческим потенциалом.

В нашем районе в добром соседстве живут представители разных национальностей, исповедующие разные религии и политические взгляды. Все мы очень разные, но каждый вносит свой вклад в развитие экономики, культуры, общественных отношений, каждый заслуживает уважения и внимания. Пусть в нашей жизни всегда будет место взаимопониманию и взаимопомощи во имя спокойствия и благополучия родных и близких, роста и процветания района.

От души желаем всем жителям Конаковского района здоровья, мира, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!

С уважением, депутат ЗС Тверской области А.В.Слепышев, глава Конаковского района О.В.Лобановский, председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е.Щурин.