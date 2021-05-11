НОВАЯ НАБЕРЕЖНАЯ - В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА

В субботу в г. Конаково произошло знаковое событие: торжественным мероприятием было отмечено завершение первого этапа работ по благоустройству городской набережной. Работы проводятся по национальному проекту «Жильё и городская среда» федерального проекта «Формирование современной городской среды».

Конаковцы уже назвали новую набережную «маленьким Зарядьем», проведя аналогию с известной столичной парковой зоной. И хотя масштабы объектов несопоставимы, по своей «начинке», после окончания всех работ конаковская набережная, думается, будет не хуже московской.

В рамках праздника на спортивной площадке прошел фестиваль дворовых игр для детей и взрослых, ГДК им. Воровского организовал также и музыкальную программу. В рамках мероприятия Дмитрий Колупанский вручил награды от администрации и Совета депутатов г. Конаково представителям подрядной организации, осуществлявшей работы. Благодарственными письмами отмечены директор ООО «СпецДорСтрой» Максим Карабанов, индивидуальный предприниматель Артак Микаелян, директор ООО «Профстандарт» Радик Хатмулин, технический директор ООО «Профстандарт» Алексей Немцев, главный энергетик ООО «Профстандарт» Вадим Мигуля, начальник резидентной службы строительного контроля ООО «Доринжиниринг» Павел Комячилов. Почётными грамотами и денежными вознаграждениями отмечены механик ООО «СпецДорСтрой» Вадим Гордеев, машинист экскаватора ООО «СпецДорСтрой» Сергей Александров, ведущий специалист отдела координации и контроля за жилищно-коммунальным хозяйством МКУ ЖКХ г. Конаково, производитель работ ООО «Профстандарт» Виктор Рыков.

В торжественном перерезании красной ленточки приняли участие исполняющая обязанности главы Конаковского района Наталья Василенко, временно исполняющий полномочия главы города Дмитрий Колупанский, депутат городского Совета Марк Каганский, Благочинный Конаковского церковного округа протоиерей Петр Дубяго, директор конаковского парка культуры и отдыха Александр Фигурин. Окончание первого этапа работ было также ознаменовано колокольным звоном храма сорока Севастийских мучеников и двукратным пролетом трех вертолетов Федерации вертолетного спорта России с флагами Российской Федерации, Тверской области и г. Конаково.

Праздник проходил в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями: проведение массовых мероприятий на свежем воздухе не запрещается, но масочный режим при нахождении граждан в скоплении людей на улице рекомендован. Однако не каждый последовал рекомендациям. Впрочем, лучшие друзья иммунитета - это свежий воздух, солнце и хорошее настроение. А с хорошим иммунитетом никакой коронавирус не страшен.

Работы по реконструкции набережной начались в мае этого года. Проект ее благоустройства подразумевает создание нескольких зон, рядом с храмом Сорока севастийских мучеников разбит яблоневый сад, проложены дорожки, которые тянутся мимо ДК «Современник» к городскому пляжу. Вся территория освещена – для этого установлено порядка 200 фонарей. Везде удалена сорная растительность, заложены новые деревья. Ликвидирована старая бетонная сцена. Установлен качельный павильон в рамках программы «Формирование современной городской среды», который дополнил имеющиеся игровые элементы. В следующем году строительство продолжится. Подрядчик работ - ООО «СпецДорСтрой», проектировщик - АО «Проектный институт «Тверьжилкоммунпроект». Благоустройство набережной - это реализация проекта г. Конаково, как победителя Всероссийского конкурса среди малых городов и исторических поселений 2020 года. На обновление конаковской набережной из федерального бюджета выделено 70 миллионов рублей.