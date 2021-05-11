МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Безопасность прежде всего

В городе Конаково 1 ноября в нежилом двухэтажном деревянном доме, расположенном на улице Жилкооп, произошел пожар. В результате сгорела кровля, повреждены стены. По предварительной информации, во время пожара погибли три человека. Тот, кто хотя бы раз видел пожар, знает, какое это страшное бедствие, особенно, когда гибнут люди.

Часто можно услышать, что пожар - это случайность, и никто не застрахован от него. Но это не так, в большинстве случаев пожар - результат возмутительной беспечности, детской шалости, небрежного отношения людей к соблюдению правил пожарной безопасности. Кто виноват в возгорании заброшенного дома в Конакове, разберутся компетентные органы, но гражданам надо понимать, что необходимо неукоснительно выполнять все рекомендации специалистов-профессионалов, соблюдать правила пожарной безопасности, потому что пожар легче предотвратить, чем потушить.

В преддверии нерабочих дней, 28 октября, в Конаковском районе под председательством и.о. главы Конаковского района Н.В.Василенко прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности. В работе комиссии приняли участие представители ведомств и организаций, ответственных за обеспечение безопасности жизнедеятельности населения.

Решением комиссии принят план соответствующих профилактических мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности на объектах жилого сектора населенных пунктов Конаковского района от угрозы возникновения ЧС, связанных с возникновением природных и техногенных пожаров.

Должностным лицам даны конкретные поручения по исполнению принятых решений. Особое внимание будет уделено профилактике травматизма детей во всех сферах жизнедеятельности, проведению разъяснительной работы среди родителей по обеспечению безопасного поведения детей на дорогах, соблюдению правил пожарной безопасности, поведению детей на водных объектах, соблюдению требований личной безопасности ребенка в быту и на улице.

К сожалению, невыполнение четких требований КЧС зачастую приводит к трагическим последствиям.

Администрация Конаковского района, сотрудники МЧС, правоохранительных органов обращаются к гражданам: соблюдайте правила пожарной безопасности. Отдельное обращение к родителям несовершеннолетних детей: пресекайте игры детей с огнём, спичками, зажигалками. Легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и материалы храните в не доступном для детей месте.

ОБРАЩЕНИЕ К РОДИТЕЛЯМ

Уважаемые родители! Мамы и папы!

Дедушки и бабушки!

В разгаре осенние каникулы у школьников – время отдыха, интересных дел, новых впечатлений. У детей появилось больше свободного времени, а значит, необходимо напомнить им о правилах безопасности.

К сожалению, все чаще в сводках звучит информация о том, что происшествия происходят с участием ребенка. Причин много: незнание правил поведения, несоблюдение мер безопасности, неосторожность, недостаточный контроль со стороны взрослых, но результат один – серьезная угроза для жизни детей.

Прошу вас обратить внимание на досуг ребенка, его поведение и времяпрепровождение. Беседуйте с детьми, уделяйте им больше своего внимания. И, конечно, воспитывайте у детей навыки культуры безопасного поведения, демонстрируя на собственном примере осторожность в обращении с огнем, газом, водой, бытовой химией, лекарствами, а также в общении с незнакомыми людьми.

ПОМНИТЕ!

Нужно давать детям четкие знания и умения, как действовать в той или иной ситуации. И, пожалуйста, не оставайтесь равнодушными, если увидели другого ребенка в опасности.

Позвонить можно по телефонам 8-800-2000-122 (детский телефон доверия), 8-980-626-82-99 (комиссия по делам несовершеннолетних), 8 (48242)4-97-78, 8-980-630-01-52 (единая диспетчерская служба администрации Конаковского района).

Глава Конаковского района О. ЛОБАНОВСКИЙ.

«ЗАВИДОВО ПАРК» ПОПОЛНИТ БЮДЖЕТ

На прошлой неделе губернатор Тверской области Игорь Руденя провёл заседание экспертного совета по туристско-рекреационным особым экономическим зонам Тверской области. Компания «Завидово Парк» включена в число резидентов единственной в ЦФО особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Завидово». Об этом сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

На территории Конаковского района с этого года началась реализация проекта «Завидово Парк». Одним из ключевых объектов комплекса станет уникальный круглогодичный крытый семейный центр спортивных и водных развлечений – крупнейший среди подобных сооружений в Европе. Также будут построены отели более чем на 1100 номеров, конгресс-центр, горнолыжный склон, детский парк и другие объекты туриндустрии. За 10 лет реализации проекта объём налоговых поступлений в региональный и местный бюджеты превысит 2 миллиарда рублей.

«Завидово – один из наших ключевых проектов. Создание новой инфраструктуры позволит более качественно организовывать отдых на территории, обеспечить условия для развития малого и среднего бизнеса», - считает губернатор Игорь Руденя.

Предполагаемый объём инвестиций в реализацию проекта - более 32 миллиардов рублей, будет создано свыше 900 новых рабочих мест. Финансирование реализации проекта подтверждено со стороны государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.

Вхождение в число резидентов ОЭЗ даёт инвестору право на получение федеральных льгот - освобождение от уплаты налога на имущество на 10 лет и земельного налога на 5 лет. Кроме того, правительством Тверской области принято решение снизить для новых участников особой экономической зоны ставки налога на прибыль, зачисленного в региональный бюджет, до 12,5 процентов.

О проекте.

ОЭЗ в Тверской области создана в 2015 году. В настоящий момент в объекты туристской инфраструктуры ОЭЗ «Завидово» уже вложено более 16 миллиардов рублей частных инвестиций, создано более 340 рабочих мест. За прошедшее время сформировано ядро современного высокоэффективного туристского кластера. Благодаря федеральной поддержке построена обеспечивающая инфраструктура - водозаборный узел со станцией водоподготовки для водоснабжения объектов кластера «Волжское море», пешеходный мост через реку Дойбица в Конаковском районе.

Сейчас в рамках развития кластера «Волжское море» на территории Завидово при поддержке Федерации ведется строительство транспортно-пересадочного узла, который объединит водный, железнодорожный и автомобильный транспорт. Порт сможет одновременно принимать до семи круизных судов, а среднесуточный пассажирооборот превысит 2 000 человек.

Добраться до порта «Завидово» и сразу же отправляться дальше в путешествие на круизных судах туристы смогут без пересадок благодаря строительству новой железнодорожной ветки, которая свяжет Ленинградский вокзал Москвы с Завидово.

На реализацию этого проекта Тверской области предоставят инфраструктурный бюджетный кредит в размере 3,8 миллиарда рублей. Решение осуществить строительство железнодорожной ветки за счёт средств инфраструктурного бюджетного кредита принято по итогам рабочей поездки в Тверскую область в июле этого года Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина.

Решение прокомментировал депутат Законодательного собрания Тверской области от Конаковского района Александр СЛЕПЫШЕВ:

- Как член экспертного совета особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Завидово» я принял участие в событии, к которому мы долго шли. Компания «Завидово Парк» включена в число резидентов ОЭЗ ТРТ «Завидово». Решение принято на заседании совета, и хочется поблагодарить Игоря Михайловича за оказанную поддержку инвесторам. Для Конаковского района это означает следующее: решение об инвестировании принято, и дан старт активной фазе проекта «Завидово Парк». К 2025 году у нас в районе появится свой самый крупный в Европе всесезонный парк развлечений с аквапарком и прочими активностями, а также 2 гостиницы, апарт-отель, семейный центр отдыха и горнолыжный спуск. Будут созданы новые рабочие места.

При выходе на проектную мощность бюджеты всех уровней получат дополнительные налоговые отчисления. Для бюджета Конаковского района наиболее интересен налог на доходы физических лиц (НДФЛ): предполагается значительное увеличение ежегодных поступлений.

В СОБРАНИИ ДЕПУТАТОВ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА - НОВЫЙ ДЕПУТАТ

ТИК Конаковского района передал вакантный депутатский мандат.

«В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Собрания депутатов Конаковского района шестого созыва Карпова Дмитрия Викентьевича, решения Собрания депутатов Конаковского района, решения Координационного совета Тверского регионального отделения ЛДПР, в соответствии с избирательным кодексом депутатский мандат политической партии ЛДПР передан Москвину Анатолию Геннадьевичу», - говорится в постановлении ТИК.

Москвин Анатолий Геннадьевич родился 7 января 1961 года в Старицком районе Тверской области. После окончания восьмилетки поступил в Тверской техникум. Отслужил в рядах Российской армии, имеет звание лейтенанта запаса. Поступил в Тверской политехнический институт и окончил его, получив специальность «инженер-механик». В город Конаково переехал в 1988 году по распределению. 14 лет работал на заводе мехинструмента, пройдя трудовой путь от мастера участка до начальника цеха. С 2002 года занимается малым предпринимательством. Член ЛДПР с 2012 года. Женат, у него двоедетей - 30-летняя дочь и 27-летний сын.

По словам Анатолия Геннадьевича, он настроен на конструктивное, плодотворное сотрудничество с исполнительной властью. Удостоверение депутата будет вручено Анатолию Геннадьевичу на ближайшей сессии Собрания депутатов, которая состоится в ноябре.

Подготовлено пресс-службой администрации Конаковского района