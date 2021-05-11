СОБЛЮДАЙТЕ БЕЗОПАСНОСТЬ

ЗАЧЕМ НУЖНЫ НЕРАБОЧИЕ ДНИ

Дорогие наши читатели!

На этой неделе в России отмечался государственный праздник – День народного единства. Из-за эпидемиологической обстановки, связанной с заболеваемостью COVID-19, руководством страны было принято решение сделать нерабочими дни с 4 по 7 ноября включительно.

Кроме того, начиная с 30 октября в большинстве регионов рекомендовано ограничить массовые мероприятия, посещение ряда мест с массовым пребыванием людей сделать по QR-кодам (то есть, для вакцинированных от коронавируса граждан). Также в помещениях массового скопления людей: магазинах, вокзалах, транспорте и так далее, граждан обязывают соблюдать масочный режим, а где это требуют – проходить термометрию.

Конаковский район по числу зараженных, увы, в передовиках. Постоянно пополняется заболевшими инфекционный госпиталь. Мы - реально на передовой ковида в нашем регионе. Одно за другим отменяются или переносятся массовые мероприятия в помещениях. Культурная и спортивная жизнь на время сбавляет обороты.

В общем, ситуация эта знакомая, через нее мы проходили и прошлой осенью. И нам очень хочется верить в ваше благоразумие и еще раз напомнить: нерабочие дни ввели, чтобы сохранить жизнь и здоровье людей. Поэтому в выходные воздержитесь от проведения времени в закрытых общественных пространствах с большим количеством посетителей, от поездок, минимизируйте свои контакты с другими людьми.

Но чем заняться в эти дни, спросите вы? Настройтесь на позитивный тон: сделайте то, что давно хотели! Посмотрите любимый сериал, послушайте онлайн-лекции в интернете. Останьтесь дома с семьей, с детьми, приготовьте вместе что-нибудь вкусненькое. Тем более что нерабочие дни совпали со школьными каникулами. При наличии хорошей погоды прогуляйтесь с семьей на природе. Повысьте свой иммунитет, занимаясь спортом: пробегитесь по дорожкам в конаковском бору. Помните, что подавляющее большинство заразившихся подцепили вирус в закрытых пространствах: транспорте, магазинах и торговых центрах, зрительных залах или на работе. При этом они пренебрегали мерами безопасности (маски, санитайзеры и т.п.)

Отсутствие локдауна хуже, чем локдаун. Система здравоохранения работает на износ, уже занято практически 90 процентов коек для пациентов с ковидом. Врачи перегружены. Нужно остановить заболеваемость, иначе весь плановый прием медикам придется сокращать. А это значит, что люди с хроническими заболеваниями не смогут получить своевременную помощь, и промедление может обернуться для них тяжелыми последствиями. Для бизнеса перерыв в неделю сейчас тоже лучше, чем возможные месяцы закрытия потом, когда ситуация, не дай бог, выйдет из-под контроля. Поэтому в эти выходные давайте проявим дисциплину и понимание.