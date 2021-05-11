БОЛЬШИЕ ВЫХОДНЫЕ – ТОЛЬКО НА ПОЛЬЗУ!

«Заря» решила провести опрос среди своих читателей, как они проведут свалившееся на них счастье в виде четырех нерабочих дней?

Старцевы, мама Юлия (самозанятая),

дочки Василиса (9 лет), Лиза (6 лет):

- Мы любим готовить дома, печь много вкусного, и главное, вместе. Этим мы занимались и в прошлый локдаун, этим же планируем заняться и в эти длинные выходные. Печем с радостью для всех друзей и на заказ. Наша группа в контакте https://vk.com/secretfromjulia «Пряничная «Секретный ингредиент». Чувство юмора, считает Юлия, - отличное качество в человеке. И в общении проще и приятнее, и в работе легче, и трудности гораздо легче вынести, если отнестись философски, как папа говорит. Когда нет настроения, когда всё валится из рук, пусть рядом с вами найдётся человек и улыбнет вас. Замечательную фразу давно сказал Михаил Боярский своей дочери Елизавете: «Любую ситуацию надо оборжать», и полегчает, замечали?

Семья Степаненко: папа Сергей, дочка Яся и мама Ольга, библиотекарь Конаковской межпоселенческой центральной библиотеки:

- Планов на следующую неделю много. Самое главное, все успеть сделать. Хотим и почитать, и порисовать, и придумать новые занятия для детей и взрослых, которые проходят еженедельно в нашей библиотеке. А также очень хочется приготовить что-то новое и вкусное. Наш папа в эти дни будет работать.

Семья Клементьевых:

- Большие выходные в нашей семье - это огромная редкость, поскольку мы и в них умудряемся найти много работы. Планируем уехать в заповедник Козлово, насладиться настоящим свежим воздухом, сходить в баню ну и, конечно, приступить за новые творческие проекты для Цеха #НеФормат. Наш папа будет упорно трудиться. Он глава семьи и добытчик, ну а детишки тоже отдохнут. Старшая дочка хочет пожить у бабушки в старом городе, а маленький сынок будет путешествовать со мной.

Екатерина Чекмарёва:

- Работа, учеба, ремонт… Очень на руку эти нерабочие дни. Место рабочее дома уже обжила, удобно трудиться, удобно выбирать время активной работы (в зависимости от самочувствия и настроения).

Елена Кочнева:

- Люблю путешествовать, но на этой неделе в связи с локдауном - в родном городе Конаково. Здесь есть где уединиться – в бору, как всегда прекрасно. Появилось недавно еще одно место для прогулок с подругой. Это обновлённая набережная с новыми дорожками, скамейками, фонарями и качелями.

Супруги Михаил и Валентина Ариткины:

Михаил – прекрасный фотограф, Валентина пишет статьи и фоторепортажи о нашем городе и их совместных путешествиях. На снимке одна из работ Михаила.

- Мы сейчас дома сидим, если только до магазина выберемся или погулять иногда. Стараемся не контактировать ни с кем лишний раз. Наш чихуа́хуа Чаппи нас выгуливает. Гуляем по берегу Волги, где сделали новые дорожки, по которым стало удобно прогуливаться в любое время, удобно, что по вечерам есть освещение.