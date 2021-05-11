С КРУГЛОЙ ДАТОЙ, ДОКТОР!

В октябре свое семидесятилетие отметил врач общей практики, хирург, увлеченный краеведением человек, друг нашей редакции Шамсудин Курахмаевич ДАДАЕВ.

Он много лет проработал в нашей Конаковской ЦРБ. Не одно поколение горожан помнит этого замечательного врача. Автор этого предисловия сам припоминает свои детские годы, когда этот доктор приходил в школу проводить медосмотры. А однажды ему даже пришлось обратиться за скорой помощью. Мальчишкой он был бойким, и очередной прыжок с крыши какого-то сарая на кучу свежескошенного сена окончился разрывом связок на ноге: под сено кто-то заботливо положил битый кирпич. Доктор тогда сидел на приеме травматологом в детской поликлинике на ул. Свободы и очень хорошо наложил гипс, с которым юному каскадеру пришлось скакать на одной ноге до автобуса: такси тогда в г. Конаково как-то не было распространено. Гипс этот потом был снят в курортной поликлинике г. Анапы, где парень отдыхал с семьей (вот так угораздило поехать на море с ногой в гипсе). И курортные врачи отметили высокое качество гипсовой повязки.

В канун юбилейных дат принято подводить некие итоги прожитого. Конечно, наш доктор, несмотря на солидную цифру, еще довольно молод и работоспособен. Сегодня он трудится на Конаковском заводе стальных конструкций, оказывает медицинскую помощь работникам, в этом году помогал в вакцинировании сотрудников. В общем, он, как и положено настоящим кавказским мужчинам, на коне. И кто лучше расскажет про себя, как не сам юбиляр? Ему и слово.

«Начну с того, что я счастливый человек! Потому что мне на жизненном пути встречались в большинстве случаев добрые люди и верные друзья. Многие до сих пор рядом со мной, и я им благодарен.

Родился я в 1951 году в горах Дагестана. Мои родители вырастили нас, четверых детей, и были прекрасными отцом и матерью, воспитывая нас в строгости и в труде. У каждого были четкие обязанности по дому и по уходу за скотом. Причем, дважды нам никогда не повторяли, что мы должны сделать. С особенной теплотой вспоминается мне, как зимой мы с мамой садились за ткацкий станок и ткали ковер. За четыре месяца получалась красота размером три на четыре метра.

Детского сада не было, а мать работала мотыгой в колхозном поле – поэтому мы росли с братьями и сестрами, присматривая друг за другом. Многому научила школа, и речь идет даже не об учебных дисциплинах, сколько о становлении меня как личности. Директором школы был человек, прошедший всю Великую Отечественную войну, участвовавший в двух парадах Победы: в Берлине и в Москве в 1945 году. Это был человек, знавший цену жизни, знаниям и воспитанию подрастающего поколения. Да, я был пионером, мы носили галстук по очереди, и это было честью. Учителя для нас были высшим авторитетом наравне с родителями. И если мы получали двойки, это было ЧП.

Закончив в 1967 году 8 классов школы, я поступил в медицинское училище в красивейшем городе Каспийске, что стоит на берегу Каспийского моря. Учиться было интересно. Жесткая дисциплина научила нас быть ответственными. Я окончил училище с отличием и имел право на поступление в институт, на что отец мне сказал: «Если ты мужчина, ты обязан сначала отслужить в армии». Слово отца - закон! И я отслужил два года в Средней Азии, о чем ни разу не пожалел, поскольку армия стала для меня школой жизни и настоящей мужской дружбы.

После демобилизации поступил в единственный в СССР Ленинградский педиатрический медицинский институт. Про 6 лет обучения там я могу очень долго говорить, а если кратко – то это было великое счастье учиться в таком замечательном институте и в таком прекрасном городе. В институте встретил свою прекрасную половину, и на последнем курсе был уже отцом. Супруге оставалось учиться еще два года, поэтому нужно было искать работу поближе к семье – выбрали Тверь. После интернатуры в областной детской больнице я был направлен в Конаковскую ЦРБ, где почти 20 лет работал в хирургическом отделении. И эти годы вспоминаю с удовольствием: в те годы там был замечательный коллектив, а специальность приносила удовлетворение и уважение. В дальнейшем я сменил специальность, став врачом общей практики, и продолжил работу в системе предприятий энергетики: сначала на ГРЭС, затем и по сей день на КЗСК. И сегодня, оглядываясь на прожитые годы и пережитые события, могу твердо сказать, что даже если бы была такая возможность, ничего в своей жизни не стал менять!».

Подготовил Кирилл НОВИКОВ.

Фото: М. Малахов.

Газета «Заря» благодарит Маргариту Третяк за помощь в подготовке материала.