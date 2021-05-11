Имя на Доске почета района

ГОРДОСТЬ ПОСЕЛКА РЕДКИНО

Газета «Заря» на своих страницах снова знакомит читателей с теми славными людьми, чьи портреты в этом году были размещены на стенде «Лучшие люди Конаковского района». Все желающие могут посмотреть на районную Доску почета, которая оформлена в новом стиле на площади перед администрацией Конаковского района на ул. Энергетиков, 13.

Ну а мы продолжаем. И сегодня «Заря» расскажет о двух замечательных тружениках из поселка Редкино. Это директор ОАО «ЖКХ Редкино» Павел БЕРЕЗИН и начальник аналитической лаборатории цеха 79 «Редкинского опытного завода» Александр ФЕДОСЕЕВ.

Александр Николаевич Федосеев родился в 1950 году. Вся его трудовая деятельность связана с Редкинским опытным заводом, которому он отдал почти полвека своей жизни. Поступив на завод сразу после института инженером центральной заводской лаборатории, он прошел весь путь до начальника аналитической лаборатории, которым и трудится последние 17 лет.

За все время работы он проявил себя высококвалифицированным и технически грамотным специалистом, умеющим решать задачи по освоению новых технологических процессов и усовершенствованию действующих производств в различных цехах завода. При его непосредственном участии разрабатывались продукты и производственные процессы оборонной тематики, методы испытаний продуктов и их анализа, технические условия. Он также разрабатывал процессы получения различных продуктов, имеющих стратегическое значение. Немало было сделано им и в области разработки и производства фармакологической продукции. Так, он участвовал в освоении очистки феназепама до фармокопейной чистоты. А его работы по реагентной, магнитной и электромеханической подготовке воды для водооборотных систем защищены авторским свидетельством.

В последние годы Александр Николаевич принимает активное участие в переоснащении лабораторий завода современной лабораторной техникой, постоянно консультирует в этом направлении работников завода.

Александр Николаевич творчески относится к своей профессии. Он имеет 3 авторских свидетельства на изобретения, в том числе, внедренных на родном заводе. У него свыше 40 рационализаторских предложений по тематике производства. Он умеет организовать коллектив на решение поставленных задач, постоянно занимается обучением и повышением квалификации подчиненных.

За все время своей работы А.Н.Федосеев неоднократно поощрялся руководством предприятия Почетными грамотами и помещением портрета передовика на заводскую и поселковую Доску почета. Кроме того, он награжден Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

Павел Павлович Березин родился в 1969 году в селе Верхняя Лухма Инсарского района Мордовской АССР. По образованию - ученый агроном по специальности «Агрономия», выпускник Мордовского государственного университета имени Н.П.Огарева (г. Саранск).

Общий стаж его работы составляет 34 года. Проживает в поселке Редкино. В ОАО «ЖКХ Редкино» он трудится с июня 2009 года, первоначально был принят на должность начальника производственно-технического отдела. В следующем году переведен на должность заместителя директора, и в марте 2011 года он возглавил это предприятие. Стаж работы в отрасли ЖКХ составляет более 11 лет.

Основной задачей предприятия является качественное содержание и обслуживание жилого фонда поселка Редкино, бесперебойное производство и подача коммунальных услуг населению и организациям-потребителям. В должностные обязанности руководителя входит руководство производственно-хозяйственной, финансово-экономической деятельностью, организацией взаимодействия всех его структурных подразделений.

Руководство предприятием, в котором трудятся более 250 работников, требует исключительно практического опыта и профессиональных знаний для выполнения возложенных должностных обязанностей. Он отлично знает организационные взаимосвязи между подразделениями предприятия, постоянно добивается высоких производственных и финансово-экономических результатов.

За время трудовой деятельности Павел Павлович показал себя практичным, грамотным руководителем. Имея обширные знания в области жилищно-коммунального хозяйства, он систематически совершенствует свою профессиональную подготовку, постоянно стремится к получению новых и усовершенствованию имеющихся знаний. Умеет оценивать последствия различных нормативных актов и управленческих решений. Блестяще планирует свою работу. Он вежлив и корректен с окружающими и пользуется заслуженным уважением как в коллективе, так и у жителей поселка Редкино.

Кроме всего этого, Павел Березин ведет активную общественную деятельность. Еще в 2005 году он был избран депутатом Совета депутатов Городенского сельского поселения, c 2006 года является членом партии «Единая Россия». Трижды - в 2012, 2016 и в 2021 году - избирался в Совет депутатов городского поселения поселок Редкино. Является им и поныне.

За высокопрофессиональный и добросовестный труд Павел Березин имеет следующие поощрения: Благодарность губернатора Тверской области года за большую практическую помощь в строительстве стадиона «Победа» в поселке Редкино, Благодарность депутата Государственной думы РФ Светланы Максимовой за вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства, Почетную грамоту главы городского поселения поселка Редкино Сергея Орлова в связи с юбилеем за добросовестный труд, высокие профессиональные качества и безупречную работу на благо организации, Благодарность министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области, а также многочисленные благодарности от коллективов школ поселка Редкино за понимание, своевременную и качественную помощь в разрешении проблем жизнедеятельности школ, за доброту, бескорыстие и профессионализм, за быстрое реагирование в устранении проблем.