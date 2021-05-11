Срок прохождения ВПН-2020

на портале Госуслуг

продлен до 14 ноября 2021 года

Срок прохождения Всероссийской переписи населения на портале Госуслуг продлен до 14 ноября 2021 года. В период пандемии это самый безопасный и самый удобный способ прохождения переписи для населения. Помимо того, что для заполнения опросных листов целой семьи потребуется лишь 10 - 20 минут личного времени, есть еще один немаловажный момент: перепись на портале можно пройти в удобное время суток для человека.

По состоянию на 31 октября 2021 года в России воспользовались этим способом 19,6 миллиона человек, или 13,5 процента от оценки населения по состоянию на 1 августа 2021 года, в Тверской области – почти 127 тысяч жителей, или 10,6 процента.

Среди переписавшихся в Тверской области каждый пятый житель (22,7 процента) предпочел пройти перепись на портале Госуслуг. Лидерство держат крупные муниципальные образования: г. Тверь – 51978 человек и 39,6 процента от переписавшихся, Конаковский – 7147 и 21,0 процента и Калининский – 5204 и 20,8 процента муниципальные районы, Вышневолоцкий городской округ – 6842 и 23,5 процента, г. Ржев – 6062 человека и 23,1 процента, г. Торжок – 5404 и 28,0 процента, Удомельский городской округ – 4400 и 24,8 процента, г. Кимры – 3654 и 15,2 процента.

В Тверской области не прошли перепись еще 55,4 процента жителей, и им можно сделать выбор в пользу переписи на портале Госуслуг.

Спешите, время отпущено до 14 ноября 2021 года.

Всероссийская перепись населения-2020 проходит под девизом «Создаем будущее!».

Примите участие во Всероссийской переписи населения-2020 на портале Госуслуг! России и Тверской области важен каждый!