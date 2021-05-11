«КОНАКОВСКАЯ ДЕСЯТКА»



Традиционный легкоатлетический муниципальный пробег с таким названием, посвященный Дню тренера, прошел 30 октября в конаковском бору.

Соревнования были организованы СК «Импульс» при поддержке и призовом фонде администрации Конаковского района. На торжественном открытии спортсменов приветствовали заведующий ОМПКиС администрации Конаковского района Александра Федотова, которая вручила подарки от главы района Олега Лобановского тренерам-общественникам, и директор ДЮСШ «Олимп» Сергей Салдин. Был и Благочинный Конаковского церковного округа протоиерей Пётр Дубяго, который подарил педагогам книги по тематике тренерской работы.

В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов Тверской и Московской областей, всем участникам на старте вручены подарочные медали от спортивного клуба «Импульс». Погода в этот день была великолепной и благоприятной для проведения таких соревнований. Эти соревнования проводятся уже второй год, и они становятся популярными не только в Тверской области. После забегов всех ждал чай с пирогами.