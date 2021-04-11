В День народного единства Губернатор Игорь Руденя встретился с представителями волонтерского движения Верхневолжья

4 ноября, в День народного единства, Губернатор Игорь Руденя провел встречу с представителями волонтерских организаций в рамках региональной акции «Мы едины». Вместе с главой региона с активистами движения встретились депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ Владимир Васильев, Сергей Веремеенко, Юлия Саранова и Артем Метелев, который возглавляет в ГосДуме комитет по молодёжной политике.

«Волонтеры – это неравнодушные люди, которые готовы сегодня, сейчас прийти на помощь. Президент России Владимир Путин сказал, что добровольцами стали миллионы людей, которые выстраивают маршруты помощи от человека к человеку. Они жертвуют собой для того, чтобы другие люди чувствовали себя хорошо, помогают решать их проблемы, – отметил Игорь Руденя. – Напомню вам, что Москву от интервентов освобождало народное ополчение, а в современном формате народным ополчением являются волонтеры – люди, которые добровольно занимаются общественно-важным делом».

В День народного единства на территории Верхневолжья проходит волонтерская акция «Мы едины», в рамках которой оказывается адресная помощь населению – доставка продуктов и лекарств пожилым людям, сдача донорской крови, подвоз дров в домохозяйства. Волонтеры-медики помогают в регистратурах больниц принимать вызовы от пациентов и заполнять документы в пунктах вакцинации.

«Нас с вами объединяет одно – желание сделать эти трудные дни лучше. В этом году по результатам выборов в Государственную думу прошли 18 волонтеров движения «Мы вместе». Это значит, что мы сможем принимать законы с учетом тех нравственных ценностей, которым вы следуете уже давно», – сказал Владимир Васильев.

В марте 2020 года на территории Тверской области был создан региональный волонтерский штаб #МыВместе. В период распространения коронавирусной инфекции добровольцы обработали свыше 50 тысяч заявок, поданных на горячую линию, доставили порядка 40 тысяч продуктовых наборов пожилым людям и более 14 тысяч продуктовых наборов многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами. Сегодня движение #МыВместе объединяет свыше 1,5 тысячи жителей Верхневолжья.

«Последние два года мы живем в большом стрессе, людям сложно жить с коронавирусной инфекцией. И еще тогда мы понимали, что не можем по-другому, потому что волонтеры всегда реагируют на чрезвычайные ситуации. Пандемия показала, что многие люди хотят помогать, они становятся добровольцами и начинают заниматься благотворительностью», – подчеркнул Артем Метелев.

Артем Метелев и Игорь Руденя обсудили важность создания в крупных населенных пунктах Верхневолжья волонтерских штабов «Доброцентр», которые будут заниматься социальной помощью нуждающимся. Глава региона поддержал идею, а также поручил в ближайшее время рассмотреть возможность организации системы для удобного и быстрого передвижения волонтеров по территории региона.

Акция взаимопомощи «Мы едины» объединила все крупные волонтерские сообщества Тверской области. Совместную работу ведут волонтерский штаб #МыВместе, «Волонтеры-медики», «Волонтеры Победы», волонтеры Фонда городского развития «Фонд Твери» и многие другие.

«Для себя мы определили три направления работы – это оказание адресной помощи нуждающимся, практическая помощь системе здравоохранения, а также новое для региона направление – автоволонтерство. Мы готовы предложить лечебным учреждениям свою помощь в подвозе участковых врачей на вызовы и доставке лекарств», – подчеркнула Юлия Саранова.

Сергей Веремеенко отметил, что волонтерское движение сегодня как никогда важно для всего общества, и усилия добровольцев необходимо сосредоточить на помощи людям, которые не могут позаботиться о себе самостоятельно.

На встрече также обсудили вопрос прохождения вакцинальной кампании в регионе. Волонтеры поддержали предложение Игоря Рудени принять участие в информировании населения о возможностях и местах вакцинации. Кроме того, они смогут оказывать помощь медикам и пациентам непосредственно в пунктах вакцинации.

На данный момент на территории Тверской области зарегистрировано порядка 20 тысяч добровольцев. В основном это молодые люди в возрасте до 24 лет. Есть в регионе и «серебряные» волонтеры в возрасте от 55 лет.

В 2021 году в Тверской области принято решение о учреждении нагрудного знака «Доброволец Верхневолжья».

Пресс-служба Правительства Тверской области