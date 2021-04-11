Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 4 ноября 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 401 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. 64 895 заразившихся излечились от инфекции, за сутки - 271 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 484 521 человек, за последние сутки – 6 537 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 202 085, в том числе за последние сутки их проведено 5 575.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 78 283 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
1873 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 27 074
Конаковский район 6043
Ржев 4395
Калининский район 3583
Вышневолоцкий городской округ 3323
Торжок 2546
Кимры 2431
Кашинский городской округ 1759
Бологовский район 1697
Старицкий район 1682
Осташковский городской округ 1668
Бежецкий район 1616
Калязинский район 1567
Лихославльский район 1483
Нелидовский городской округ 1397
Максатихинский район 1126
Западнодвинский муниципальный округ 1062
Торопецкий район 1057
Оленинский муниципальный округ 989
Кувшиновский район 944
Рамешковский район 901
Весьегонский муниципальный округ 883
Торжокский район 846
Зубцовский район 777
Андреапольский муниципальный округ 716
Селижаровский муниципальный округ 712
Ржевский район 671
Спировский район 650
Кимрский район 502
Сонковский район 484
Пеновский муниципальный округ 481
ЗАТО Озёрный 459
Кесовогорский район 445
Сандовский муниципальный округ 418
Краснохолмский муниципальный округ 413
Фировский район 398
Бельский район 393
Лесной муниципальный округ 231
Молоковский район 216
Жарковский район 211
Удомельский городской округ 34
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области