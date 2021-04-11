Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 4 ноября 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 401 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. 64 895 заразившихся излечились от инфекции, за сутки - 271 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 484 521 человек, за последние сутки – 6 537 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 202 085, в том числе за последние сутки их проведено 5 575.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 78 283 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

1873 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 27 074

Конаковский район 6043

Ржев 4395

Калининский район 3583

Вышневолоцкий городской округ 3323

Торжок 2546

Кимры 2431

Кашинский городской округ 1759

Бологовский район 1697

Старицкий район 1682

Осташковский городской округ 1668

Бежецкий район 1616

Калязинский район 1567

Лихославльский район 1483

Нелидовский городской округ 1397

Максатихинский район 1126

Западнодвинский муниципальный округ 1062

Торопецкий район 1057

Оленинский муниципальный округ 989

Кувшиновский район 944

Рамешковский район 901

Весьегонский муниципальный округ 883

Торжокский район 846

Зубцовский район 777

Андреапольский муниципальный округ 716

Селижаровский муниципальный округ 712

Ржевский район 671

Спировский район 650

Кимрский район 502

Сонковский район 484

Пеновский муниципальный округ 481

ЗАТО Озёрный 459

Кесовогорский район 445

Сандовский муниципальный округ 418

Краснохолмский муниципальный округ 413

Фировский район 398

Бельский район 393

Лесной муниципальный округ 231

Молоковский район 216

Жарковский район 211

Удомельский городской округ 34

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области