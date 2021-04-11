Губернатор Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с Днём народного единства

4 ноября в России отмечается День народного единства. С праздником жителей Тверской области поздравил Губернатор Игорь Руденя.

В этот день в 1612 году народное ополчение освободило Москву от захватчиков. Ополченцев сопровождала и вдохновляла православная святыня – Казанская икона Божией Матери.

Глава региона подчеркнул: этот праздник напоминает о бессмертном подвиге наших предков во имя спасения Отчизны.

«Сплоченность и патриотизм помогли нашему народу преодолеть смуту и отстоять независимость России. Жители тверского края внесли значимый вклад в освобождение Отечества от врагов, проявив мужество, стойкость, беззаветную преданность Родине в сражениях с врагом под Торопцем, Торжком, Тверью и Калязином. Ответственность за судьбу нашей Родины, приверженность многовековым духовным и нравственным ценностям и сегодня объединяют нас в общей работе на благо России и Верхневолжья», - отметил Игорь Руденя.

Накануне Губернатор вручил государственные и региональные награды 13 жителям Тверской области. Каждый из награждённых - не только высококлассный специалист, но и наставник для молодых кадров.

Пресс-служба Правительства Тверской области