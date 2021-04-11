Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Тверской области с Днём народного единства

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил Губернатору Тверской области Игорю Рудене и жителям Верхневолжья поздравление с Днём народного единства.

«В истории России немало ярких, героических страниц, примеров гражданской сплочённости, отваги и мужества, которые проявлял наш народ в годину суровых испытаний, во имя свободы и независимости Родины. Приверженность этим высоким нравственным ориентирам и ценностям, многовековым традициям честного служения Отечеству – главное, великое достояние, завещанное нам предками», – говорится в поздравлении Владимира Путина.

Поздравления с праздником главе региона и жителям Тверской области также направили председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, руководитель Администрации Президента РФ Антон Вайно, руководители федеральных министерств, служб, структур, главы субъектов Российской Федерации.

Пресс-служба Правительства Тверской области