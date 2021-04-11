На территории Областной клинической больницы будет построена вторая вертолетная площадка

Строительство дополнительной вертолетной площадки для оказания услуг санитарной авиации на территории Областной клинической больницы обсуждалось на рабочей встрече, которую 3 ноября провел Губернатор Игорь Руденя. Планируется, что здесь на постоянной основе будут базироваться два вертолета МИ-8.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, развитие санавиации позволяет повысить оперативность оказания медицинской помощи в Тверской области, а ключевой задачей для Верхневолжья является обеспечение бесперебойной работы службы.

Предполагается, что площадка будет сдана до конца текущего года.

Вертолёты санавиации могут совершать вылеты в любое время суток, при любых погодных условиях. На борту воздушного судна имеется необходимое медицинское оборудование, позволяющее оказывать помощь прямо в небе.

Глава региона распорядился предусмотреть организацию вертолетной площадки для Детской областной клинической больницы с устройством подъездной дороги для машин скорой медицинской помощи.

В июле 2021 года было принято решение о создании подразделения детской санитарной авиации с круглосуточным дежурством медицинской бригады. На эти цели направят 5,8 млн рублей. Создание такого подразделения позволит обеспечить своевременную и качественную медицинскую помощь детям в экстренных случаях.

За 2020 год в Тверской области вертолеты санитарной авиации совершили 205 вылетов в районы, было эвакуировано 211 пациентов, в том числе 23 ребенка. Более половины всех госпитализированных - пациенты с острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Пресс-служба Правительства Тверской области