Игорь Руденя: чем больше показатель вакцинации, тем эффективнее борьба с коронавирусом

Текущая эпидемиологическая ситуация, проведение вакцинации, антиковидные меры, действующие в регионе, а также другие вопросы санитарной безопасности обсуждались на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, которое 3 ноября провел Губернатор Игорь Руденя.

В регионе наращиваются объёмы иммунизации граждан. С каждым днём количество жителей Верхневолжья, сделавших прививку от коронавируса, растёт.

За прошедшие сутки, 2 ноября, иммунизацию прошли 6870 человек – это максимальное ежесуточное количество за последние полтора месяца. В нерабочие дни пункты вакцинации работают в обычном режиме.

«Вакцинация является ключевой задачей. Чем быстрее мы существенно повысим показатели по вакцинации и ревакцинации, тем борьба с заболеваемостью будет эффективнее», - отметил Игорь Руденя.

Специалисты отмечают, что в настоящее время увеличивается количество заболевающих covid-19 среди работающего населения. Абсолютное большинство пациентов ковидных госпиталей – те, кто не сделал прививку.

В случае проявления признаков вирусного заболевания необходимо вызвать на дом врача либо обращаться в центры амбулаторной помощи. На территории региона действует 12 таких центров. За две прошедшие недели

медицинская помощь в ЦАПах была оказана более 8 тысячам граждан.

ЦАПы оказывают медицинскую помощь по записи. Записаться на прием можно с 8:00 до 19:00 по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «122», через региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, в исключительных случаях – при очном обращении в регистратуру центра.

На особом контроле находится вопрос соблюдения мер санитарной безопасности – применение средств индивидуальной защиты гражданами в общественных местах, обработка помещений и общественного транспорта, термометрия сотрудников на предприятиях и в организациях.

В Тверской области продолжаются ежедневные рейды по контролю за соблюдением эпидемиологических требований. Они проводятся в автобусах, легковых такси, на железнодорожном транспорте, в оздоровительных, физкультурных, торгово-развлекательных центрах, кинотеатрах, на предприятиях общепита.

По 8 ноября с 23.00 до 6.00. в Верхневолжье введён запрет на проведение зрелищных, спортивных, развлекательных мероприятий, не допускается работа предприятий общественного питания, за исключением доставки готовых блюд и обслуживания на вынос.

Пресс-служба Правительства Тверской области